Реал Мадрид розгромив Селтік і зберіг перший рядок у групі Ліги чемпіонів

Команда Карло Анчелотті без проблем впоралася із шотландським грандом.

В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал приймав на своєму полі шотландський Селтік.

Для того, щоб гарантувати собі перше місце у квартеті F, підопічним Карло Анчелотті потрібно було перемагати з урахуванням результату у паралельному матчі Шахтар – Селтік.

Із цим завданням "вершкові" успішно впоралися. Гравці Реала відправили у ворота шотландського клубу аж п'ять м'ячів, тоді як "кельти" лише один раз вразили ворота мадридців у заключному відрізку зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 5:1 на користь Реала, який вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця. Лейпциг — з другого, а Шахтар вирушив до Ліги Європи.

Реал Мадрид - Селтік 5:1

Голи: Модрич, 6 (пен.), Родріго, 20 (пен.), Асенсіо, 51, Вінісіус, 61, Вальверде, 71 — Жота, 74

Попередження: ... - O'Райлі, Фурухасі

На 34-й хвилині Юранович (Селтік) не реалізував пенальті