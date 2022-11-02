Вернер травмувався і був замінений у першому таймі матчу з Шахтарем

Німець отримав ушкодження у стику зі Степаненком.

На 15 хвилині матчі між РБ Лейпцигом і донецьким Шахтарем у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів відбулося ігрове зіткнення між Тімо Вернером і Тарасом Степаненком. Одразу після нього німецький нападник не міг піднятися з газону і потребував допомоги лікарів.

Вернер ще трохи зміг побути на полі, проте вже на 19 хвилині був замінений на шведа Еміля Форсберга. Про ступінь ушкодження і те, чи вплине воно на участь Тімо на Чемпіонаті світу у складі збірної Німеччини, наразі невідомо.

Зазначимо, що зараз у Варшаві триває остання третина першого тайму. На жаль для українських шанувальників футболу, рахунок 1:0 на користь номінальних гостей. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.

Нагадаємо, напередодні гри з Шахтарем "рудбуллівці" втратили іншого форварда — Юссуфа Поульсена.