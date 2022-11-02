К'єза включений у заявку Ювентуса на матч з ПСЖ

02 листопада 2022

ФЕДЕРІКО К'ЄЗА, GETTY IMAGES

Лазарет Ювентуса переповнений, тому довелося включати гравця, який не грав з січня.

Ювентус оприлюднив заявку на матч проти ПСЖ в лізі чемпіонів. Через недостатню кількість гравців головний тренер "бьянконеррі" був вимушений включити в заявку вінгера Федеріко К'єзу, який через травму не грав з січня.

Нагадаємо, що в лазареті Ювентуса зараз Душан Влахович, Леандро Паредес, Анхель Ді Марія, Глейсон Бремер, Маттіа Де Шільо, Поль Погба, Дауда Петерс, Вестон Маккенні та Kaio Хорхе. Також не зможе грати Данілу через перебір жовтих карток.

Ювентус ще не гарантував собі участі у Лізі Європи. Поєдинок Ювентус — ПСЖ розпочнеться сьогодні о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

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