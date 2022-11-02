Гвардіола розповів, чи зіграє Голанд проти Севільї

Голеодор Ман Сіті отримав травму та пропустив останній матч проти Лестера.

Головний снайпер Манчестер Сіті Ерлінг Голанд пропустить матч проти Севільї в Лізі чемпіонів через травму. Про це на пресконференції заявив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

"Він почувається краще в порівнянні з суботою та неділею, але ще не готовий на 100%. Ризикувати ми не хочемо", — сказав іспанський наставник.

Нагадаємо, що через травму норвежець не грав в останньому матчі АПЛ проти Лестера, де команда з Манчестера мінімально переграла Лестер 1:0.

В цьому сезоні Ліги чемпіонів Ерлінг брав участь у 4 матчах і забив 5 голів. Поєдинок Ман Сіті — Севілья розпочнеться сьогодні о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.