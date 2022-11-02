Гвардіола розповів, чи зіграє Голанд проти Севільї

02 листопада 2022

Ерлінг Голанд, офіційний сайт УЄФА

Голеодор Ман Сіті отримав травму та пропустив останній матч проти Лестера.

Головний снайпер Манчестер Сіті Ерлінг Голанд пропустить матч проти Севільї в Лізі чемпіонів через травму. Про це на пресконференції заявив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

"Він почувається краще в порівнянні з суботою та неділею, але ще не готовий на 100%. Ризикувати ми не хочемо", — сказав іспанський наставник.

Нагадаємо, що через травму норвежець не грав в останньому матчі АПЛ проти Лестера, де команда з Манчестера мінімально переграла Лестер 1:0.

В цьому сезоні Ліги чемпіонів Ерлінг брав участь у 4 матчах і забив 5 голів. Поєдинок Ман Сіті — Севілья розпочнеться сьогодні о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

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