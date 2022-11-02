Грізманн: Тепер ми повинні стиснути дупу та працювати

Антуан прокоментував поразку у матчі проти Порту.

Антуан Грізманн поділився думками стосовно поєдинку проти Порту.

"Ми не заслуговуємо вийти в плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи, так воно і є. Якщо ви можете виграти лише одну гру на груповому етапі, ось що відбувається у підсумку, тепер ми повинні стиснути дупи, працювати, закрити рота і боротися".

"Для нас є гордістю працювати під керівництвом Дієго Сімеоне і грати за цей клуб, але ми повинні показати це на полі. Немає чого сказати вболівальникам, просто подякувати за їхню підтримку вдома та на виїзді, вони не заслуговують подібних результатів".

Нагадаємо, що Атлетіко сенсаційно зайняв останнє місце у групі, програвши Порту.