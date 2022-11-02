Асллані: Інтер не зміг забити гол, який би змінив хід матчу

Захисник Інтера прокоментував поразку від Баварії.

Міланський Інтер у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА в гостьовому матчі програв мюнхенській Баварії (2:0).

Баварія — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

Захисник "нерадзуррі" Крист’ян Асллані враження від виступів команди звітного вечора.

"Ми зробили великий подвиг, пройшовши в 1/8 фіналу. Сьогодні ж ми хотіли завершити його якнайкраще — перемогою, проте знали, що суперник дуже сильний.

Ми приїхали сюди, демонструючи свою гру, проте не змогли забити гол, який би змінив хід матчу.

Можу сказати, що ми все одно залишились щасливими, бо в усіх іграх показали, що ми — чудова команда, особливо в матчі з Барселоною.

Із завтрашнього дня ми будемо готуватись до матчу проти Ювентуса, тому що ми знаємо, що більше не можемо втрачати очки в чемпіонаті", — заявив албанський виконавець.

Міланський Інтер із десятьма очками в підсумку посів друге місце в групі C, тому продовжуватиме виступи в плей-оф Ліги чемпіонів.