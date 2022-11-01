Ліга чемпіонів, група С. Баварія обіграла Інтер, Барселона і Вікторія влаштували веселий матч

Завершились два поєдинки квартету ЛЧ.

У рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів завершились два матчі групи С, які не мали турнірного значення для команд.

Баварія вдома приймала міланський Інтер.

У першому таймі Бенжамен Павар скористався пасом від Кімміха з кутового та зробив рахунок 1:0 вколотивши м'яч у правий кут воріт Онана головою. У другому таймі Баварія забила вдруге. На 73 хвилині ворота Інтера вразив Чупо-Мотінг.

Ця перемога принесла Баварії максимальний результат — 18 очок у 6 зустрічах. Інтер крокує у плей-оф з другого місця.

Баварія - Інтер 2:0

Гол: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72

Баварія: Ульрайх — Мазраві (Мусіала, 65), Павар, Упамекано (Девіс, 46), Станішич — Кімміх, Забітцер, Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабрі, 66)- Чупо-Мотінг (Тель, 73).

Інтер: Онана — Ачербі, Де Врей (Шкріньяр, 76), Дарміан, Госенс, Белланова — Гальярдіні (Чалханоглу, 60), Асллані, Барелла (Чалханоглу, 60) — Корреа (Карбоні, 76), Мартінес (Джеко, 60).

Попередження: Кімміх, Забітцер, Госенс, Кімміх, Станішич, Карбоні.

Паралельно Барселона у Чехії зустрічалась із Вікторією Пльзень.

Каталонці, які вже втратили шанс потрапити у плей-оф Ліги чемпіонів, почали радувати своїх фанів з самого початку матчу. На шостій хвилині рахунок відкрив Алонсо, а під кінець першої половини зустрічі Торрес закріпив перевагу гостей.

Після перерви Вікторія скоротила відставання до одного голу — пенальті реалізував Хори. Але на 54 Торрес забив третій м'яч Барси. Хори дуже хотів вразити ворота Барси вдруге, і йому це вдалося на 63 хвилині — 2:3. Пабло Торре став автором четвертого голу Барселони у матчі.

Вікторія — Барселона 2:4

Голи: Хори, 51, 63 — Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Вікторія: Станек — Голік, Гейда, Перніца, Ємелка (Гавел, 57) — Н'Діає (Буха, 57), Калвах (Чермак, 79), Їрка, Влканова, Піларж (Кронус, 88) — Хори (Бессі, 79).

Барселона: Пенья — Альба (Бальде, 57), Алонсо, Піке, Бельєрін — Гаві, Кессьє (Касадо, 67), Торре (Санс, 77) — Торрес, Рафінья (Дембеле, 77) — Фаті.

Попередження: Н'Діає, Гаві, Торре, Торрес.