Баварія — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.11.2020

Мюнхенська Баварія завершила груповий етап Ліги чемпіонів із 6 перемогами у 6 матчах. В останньому турі німецький гранд здолав Інтер — 2:0.
Впевнений результат команді Юліана Нагельсманна принесли взяття воріт від Павара у першому таймі та Чупо-Мотінга у другій половині зустрічі.
Відео голів та огляд матчу:
Баварія - Інтер 2:0
Гол: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72
Баварія: Ульрайх — Мазраві (Мусіала, 65), Павар, Упамекано (Девіс, 46), Станішич — Кімміх, Забітцер, Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабрі, 66)- Чупо-Мотінг (Тель, 73).
Інтер: Онана — Ачербі, Де Врей (Шкріньяр, 76), Дарміан, Госенс, Белланова — Гальярдіні (Чалханоглу, 60), Асллані, Барелла (Чалханоглу, 60) — Корреа (Карбоні, 76), Мартінес (Джеко, 60).
Попередження: Кімміх, Забітцер, Госенс, Кімміх, Станішич, Карбоні.