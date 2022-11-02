Баварія — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.11.2020

02 листопада 2022

Белланова проти Гнабрі, Getty Images

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів 1 листопада 2022, 22:00.

Мюнхенська Баварія завершила груповий етап Ліги чемпіонів із 6 перемогами у 6 матчах. В останньому турі німецький гранд здолав Інтер — 2:0.

Впевнений результат команді Юліана Нагельсманна принесли взяття воріт від Павара у першому таймі та Чупо-Мотінга у другій половині зустрічі.

Відео голів та огляд матчу:

Баварія - Інтер 2:0

Гол: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72

Баварія: Ульрайх — Мазраві (Мусіала, 65), Павар, Упамекано (Девіс, 46), Станішич — Кімміх, Забітцер, Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабрі, 66)- Чупо-Мотінг (Тель, 73).

Інтер: Онана — Ачербі, Де Врей (Шкріньяр, 76), Дарміан, Госенс, Белланова — Гальярдіні (Чалханоглу, 60), Асллані, Барелла (Чалханоглу, 60) — Корреа (Карбоні, 76), Мартінес (Джеко, 60).

Попередження: Кімміх, Забітцер, Госенс, Кімміх, Станішич, Карбоні.

 

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