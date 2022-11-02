Стрічка новин

00:59

Сімеоне: Атлетіко заслужив на виліт з єврокубків

00:45

Баварія — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.11.2020

00:14

Тоттенгем вирвав перемогу в грі з Марселем та вийшов в плей-офф

00:00

Ліверпуль узяв реванш у Наполі, але залишився другим у групі A

23:59

Айнтрахт Ф переграв Спортінг та вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів

23:56

Ліга чемпіонів, група С. Баварія обіграла Інтер, Барселона і Вікторія влаштували веселий матч

23:53

Аякс переграв Рейнджерс та відправився у Лігу Європи

23:21

Йовічевіч: Усі українські команди — герої зараз, як і українські солдати

22:55

Соболь відіграв солідний матч проти Баєра за версією WhoScored

22:20

Порту — Атлетіко 2:1 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022