Госенс: Якщо ти не користуєшся нагодами проти такої команди, як Баварія, то часто отримуєш за це покарання

Цьогорічну кампанію шотландський колектив провалив.

Міланський Інтер у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА в гостьовому матчі програв мюнхенській Баварії (2:0).

Баварія — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.11.2022

Півзахисник "нерадзуррі" Робін Госенс прокоментував виступ команди звітного вечора.

"Ми побачили хорошу гру від Інтера, особливо в першому таймі у нас були чудові моменти. Звичайно, якщо ти не користуєшся нагодами проти такої команди, як Баварія, то часто отримуєш за це покарання.

Суперники дуже сильні, і до того ж вони знайшли свій гол у другому таймі, але я бачив конкурентоздатний Інтер, який може грати проти цих команд. У нас правильний дух, ми атакуємо і захищаємося єдиною командою.

Чи можна ще покращити нашу гру? Звичайно! Ідеалу не існує. Зараз ми повинні триматися разом, тому що у нас є три дуже важливі виклики перед чемпіонатом світу.

Нам потрібно 9 очок, щоб залишитися близькими до першого місця в чемпіонаті. У Турині буде дуже важливий тест, але ми до нього готові", — заявив німецький виконавець.

Міланський Інтер із десятьма очками в підсумку посів друге місце в групі C, тому продовжуватиме виступи в плей-оф Ліги чемпіонів.