Ліга чемпіонів. Група H. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи H.

2 листопада — останній день групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23. У групі H вже відомі команди, які продовжать виступити у турнірі навесні — мова про ПСЖ і Бенфіку. Отже, мова тут стоїть тільки про місця.

Натомість, Ювентус і Маккабі заочно поборються за зону Ліги Європи. Скоріш за все, навіть за негативного для себе результату туринці таки продовжать виступи у єврокубках, та навряд це влаштує їх навіть на йоту.

1 ПСЖ 5 3 2 0 14 6 11 2 Бенфіка 5 3 2 0 10 6 11 3 Ювентус 5 1 0 4 8 11 3 4 Маккабі Хайфа 5 1 0 4 6 15 3

ЮВЕНТУС — ПСЖ

СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА, 22:00. ІТАЛІЯ, ТУРИН, ЮВЕНТУС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КАРЛОС ДЕЛЬ СЕРРО ГРАНДЕ (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Докладніший анонс матчу читайте на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щенсни - Куадрадо, Гатті, Бонуччі, Сандро — Локателлі, Рабьо — Суле, Костич — Кін, Мілік

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Бернат — Вітінья, Фабіан Руїс, Вератті — Солер — Мессі, Мбаппе

Не зіграють: Де Шільйо, Бремер, Ругані, Паредес, Погба, Маккенні, К'єза, Аке, Кайо Жорже, Ді Марія, К'єза, Ілінг, Влахович (травми), Данілу (перебір жовтих карток) — Пембеле, Данілу Перейра (травми), Неймар (перебір жовтих карток)

ПРОГНОЗ 1:3

МАККАБІ ХАЙФА — БЕНФІКА

СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА, 22:00. ІЗРАЇЛЬ, ХАЙФА, СТАДІОН САММІ ОФ. ГОЛОВНИЙ АБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Важко зрозуміти, чого очікувати від цього матчу. Для Бенфіки нічого не зміниться глобально за будь-якого результату (хоча, звісно, вона дуже бажає подарунку від Юве і шансу на перше місце), а Маккабі навіть у випадку перемоги може так і не застрибнути до Ліги Європи. Останній варіант буде для цього симпатичного колективу найбільш неприємним.

Обидві команди в ідеалі мають грати на перемогу і не боятися, що можуть щось втратити. Це — запорука цікавого футболу, отож на нього ми якраз і "поставимо". Звісно, з обумовленням фаворитизму лісабонців за рахунок більш якісного підбору гравців.

Відзначимо, що у цьому матчі ми скоріш за все побачимо з перших хвилин на полі Давіда Нереса, який так і не дебютував за донецький Шахтар. Бразилець не має прям таки залізобетонного місця у старті "орлів", проте тут йому зіграє на руку дискваліфікація Енцо Фернандеса. Аргентинця у центра скоріш за все замінить номінальний вінгер Аурснесс, який має досвід гри на багатьох позиціях, а бразилець зіграє на рідному правому фланзі атаки.

Перша зустріч команд, нагадаємо, завершилася перемогою португальців із рахунком 2:0. Прогнозуємо, що у Хайфі команда Роджера Шмідта переможе теж з різницею у 2 м'ячі, хоча господарі за підтримки рідних трибун створять їм невеличкі проблеми. Не такі, як свого часу для Юве, але тим не менш.

Орієнтовні склади:

Маккабі Хайфа: Коен — Сек, Батубінсіка, Голдберг, Корнуд — Мохамед, Лаві, Абу Фані — Атсілі, П'єрро, Дін Давід

Бенфіка: Влаходімос — Ба, Антоніу Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Аруснесс — Нерес, Рафа Сілва, Жоау Маріу — Гонсалу Рамуш

Не зіграють: Сундгрен, Джабер, Хазіза, Подгоряну (травма) — Морату (травма), Енцо Фернандес (перебір жовтих карток)

ПРОГНОЗ 1:3