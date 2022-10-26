Бенфіка — Ювентус 4:3 Відео голів та огляд матчу

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Лісабонська Бенфіка на власному полі в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА приймала туринський Ювентус, маючи при цьому нагоду остаточно завершити конкуренцію з італійським колективом щодо можливості грати в плей-оф цього турніру навесні наступного року.

Гра команд у підсумку вийшла захопливою та видовищною, оскільки ще в першому таймі господарям удалось тричі вразити ворота суперників, отримавши лишень один м’яч у відповідь.

Антоніу Сілва розпочав гольову серію власної команди, а Жоау Маріу та Рафа Сілва трохи згодом підтримали його в цьому звершені. Поміж першим та другим голом "орлів" устиг відзначитись Мойзе Кін.

А вже одразу після перерви Бенфіка забила вчетверте, після чого суперники зуміли віднайти в собі сили на додаткові голи тільки наприкінці основного часу, а м’ячів Аркадіуша Міліка та Вестона Маккенні в підсумку не вистачило для порятунку.

Огляд матчу:

Бенфіка — Ювентус 4:3

Голи: Антоніу Сілва, 17, Жоау Маріу, 28, Рафа Сілва, 35, 50 — Кін, 21, Мілік, 77, Маккенні, 79

Бенфіка: Влаходімос, Ба (Жилберто 81), А. Сілва, Отаменді, Грімальдо, Флорентіно, Фернандес, Аурснес, Рафа (Нерес 87), Жоау Маріу (Чiкiньо 90+4), Рамуш (Муса 87).

Ювентус: Щесни, Даніло, Бонуччі (Міретті 60), Гатті, Куадрадо (Сандро 60), Локателлі, Маккенні, Рабіо, Костіч (Айлінг-Джуніор 70), Влаховіч (Суле 70), Кен (Мілік 46).

Попередження: Ернандес — Даніло.

Джерело: MEGOGO.