Ювентус — ПСЖ. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

У матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус виборюватиме третю сходинку, яка дасть можливість навесні зіграти у Лізі Європи. Звучить, можливо, фантастично, але на сьогодні конкурент команди Аллегрі — це не ПСЖ і Бенфіка, а Маккабі з Хайфи. І це ще ізраїльтяни не забили в очних матчах на м'ячик більше!

Що ж до ПСЖ, до перед паризьким грандом стоїть задача зберегти першу сходинку у таблиці. У підопічних Крістофа Галтьє паритет із Бенфікою в особистих зустрічах і перевага за різницею голів (14:6 проти 10:6), проте і серйозніший суперник. Так, навіть у сучасному вигляді...

1 ПСЖ 5 3 2 0 14 6 11 2 Бенфіка 5 3 2 0 10 6 11 3 Ювентус 5 1 0 4 8 11 3 4 Маккабі Хайфа 5 1 0 4 6 15 3

ЮВЕНТУС — ПСЖ

СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА, 22:00. ІТАЛІЯ, ТУРИН, ЮВЕНТУС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КАРЛОС ДЕЛЬ СЕРРО ГРАНДЕ (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

За великим рахунком, якщо Бенфіка не буде підводити, Юве навіть у випадку поразки скоріш за все проб'ється до ЛЄ. Навряд Маккабі виграє у лісабонців впевнено, і також навряд у Турині ми побачимо цілковитий розгром.

Після фіаско від Бенфіки Юве зумів обіграти Лечче у рамках Серії А. Переможний гол став таким собі прообразом майбутнього команди, якщо клуб не робитиме — 19-річний Ілінг віддав, 21-річний Фаджолі фантастичним ударом забив. Втім, навряд ми побачимо обох вищезгаданих футболістів у старті у середу — Аллегрі не з "ризикових хлопців". А от муки "старої гвардії", яка не розуміє ціль свого знаходження на полі — цілком собі реальні.

ПСЖ у свою чергу демонструє у цьому сезоні фантастичні показники — за 13 матчів Ліги 1, 5 поєдинків Ліги чемпіонів і 1 гру Суперкубку вона жодного разу не програла. Просто вдумайтесь: 19 матчів, 15 перемог і 4 нічиї! Причому в останніх двох матчах підопічні Галтьє вразили ворота суперників цілих 11 разів — хай навіть 5 пропустили.

У цьому сезоні французькі вболівальники нарешті бачать справжнього Лео Мессі. Так, це аж зовсім не тягне на пафосні епітети про "Бога", котрі йому приписують найзатятіші вболівальники, та все ж аргентинець справно забиває і ще більш справно асистує: 17 матчів, 12 голів і 13 гольових передач.

Не менш яскраво в останніх поєдинках виглядають й інші лідери атаки — у першу чергу, Кіліан Мбаппе. Якщо від Неймара (який все одно не зіграє у Турині через дискваліфікацію) завжди хочеш більшого, то у грі француза відчувається топовий рівень. Різні навколофутбольні чутки, як бачимо, йому не заважають.

Козир Юве — не дуже впевнена оборона парижан в останніх матчах. Як ми вже сказали вище, вони при фантастичній результативності можуть дозволити супернику немало забити й самому. І якщо Маккабі забивав, коли доля гри була фактично вирішена, то цього точно не скажеш про Труа. Враховуючи, що рівень атаки Юве у будь-якому стані вищий — можемо очікувати принаймні моменти біля воріт Доннарумми.

Але про які козири мова? Гляньте-но нижче — там список відсутніх у Юве... До слова, якщо Маккабі проведе свій поєдинок краще, Аллегрі таки може розпрощатися з робою.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щенсни - Куадрадо, Гатті, Бонуччі, Сандро — Локателлі, Рабьо — Суле, Костич — Кін, Мілік

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Бернат — Вітінья, Фабіан Руїс, Вератті — Солер — Мессі, Мбаппе

Не зіграють: Де Шільйо, Бремер, Ругані, Паредес, Погба, Маккенні, К'єза, Аке, Кайо Жорже, Ді Марія, К'єза, Ілінг, Влахович (травми), Данілу (дискваліфікація) — Пембеле, Данілу Перейра (травми), Неймар (дискваліфікація)

ПРОГНОЗ 1:3