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22:00
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-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
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19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
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-
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-
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Хаві поскаржився на суддівські помилки в контексті вильоту з Ліги чемпіонів

31 жовтня 2022

ХАВІ, GETTY IMAGES

Завтра Барселона проведе останній матч в цьогорічній Лізі чемпіонів.

Головний тренер Барселони Хаві підбив підсумки лігочемпіонської осені, яка закінчилась для команди вильотом з турніру.

"Ми самі програли її. У нас була можливість, але вона вислизнула від нас через наші помилки, несприятливі ситуації та суддівські рішення.

У нас був шанс, але не забити в Мюнхені за хорошої гри й зіграти внічию з Інтером, контролюючи ситуацію. Все залежало від нас",сказав Хаві.

1 листопада Барселона зіграє на виїзді проти Вікторії Плзень. Старт поєдинку — 22:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.

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