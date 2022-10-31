Хаві поскаржився на суддівські помилки в контексті вильоту з Ліги чемпіонів

Завтра Барселона проведе останній матч в цьогорічній Лізі чемпіонів.

Головний тренер Барселони Хаві підбив підсумки лігочемпіонської осені, яка закінчилась для команди вильотом з турніру.

"Ми самі програли її. У нас була можливість, але вона вислизнула від нас через наші помилки, несприятливі ситуації та суддівські рішення.

У нас був шанс, але не забити в Мюнхені за хорошої гри й зіграти внічию з Інтером, контролюючи ситуацію. Все залежало від нас", – сказав Хаві.

1 листопада Барселона зіграє на виїзді проти Вікторії Плзень. Старт поєдинку — 22:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.