Клопп: Можливо, Наполі зараз — найкраща команда Європи

Слова німця перед матчем з лідером Серії А.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про Наполі напередодні очного протистояння в Лізі чемпіонів.

"Наполі у неймовірній формі. Можливо, у найкращій формі серед європейських клубів зараз. Це не дуже вдалий матч для масштабної ротації.

Люди дивляться на мене і кажуть, що я втомився, але це не так. Я не можу цим виправдовуватися. Я тут не тільки коли все добре. Я віддам усе, що маю. Я готовий до матчу із Наполі. У нас не вистачає кількох класних гравців через травми. Потрібно пройти через це. Є гарні моменти, але погані часи також трапляються", — сказав Клопп.

Матч Ліверпуль — Наполі відбудеться завтра, 1 листопада. Початок — о 22:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.