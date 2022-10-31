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-
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Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Клопп: Можливо, Наполі зараз — найкраща команда Європи

31 жовтня 2022

Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА

Слова німця перед матчем з лідером Серії А.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про Наполі напередодні очного протистояння в Лізі чемпіонів.

"Наполі у неймовірній формі. Можливо, у найкращій формі серед європейських клубів зараз. Це не дуже вдалий матч для масштабної ротації.

Люди дивляться на мене і кажуть, що я втомився, але це не так. Я не можу цим виправдовуватися. Я тут не тільки коли все добре. Я віддам усе, що маю. Я готовий до матчу із Наполі. У нас не вистачає кількох класних гравців через травми. Потрібно пройти через це. Є гарні моменти, але погані часи також трапляються", — сказав Клопп.

Матч Ліверпуль — Наполі відбудеться завтра, 1 листопада. Початок — о 22:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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