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-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
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-
02 листопада
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Атлетіко лише вдруге за Сімеоне не зміг пробитись до плей-оф Ліги чемпіонів

27 жовтня 2022

Дієго Сімеоне, Getty Images

Матч проти Баєра знищив сподівання мадридського клубу.

Мадридський Атлетіко в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА влаштував видовищний домашній матч проти леверкузенського Баєра, проте за його підсумками позбувся шансів на продовження боротьби за участь у плей-оф цього турніру (2:2).

Атлетіко — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу

Як відомо, аргентинський керманич "кольчонерос" Дієго Сімеоне працює в клубі з грудня 2011 року, і за цей час Атлетіко під його керівництвом подолав шлях від претендентів на участь у головному клубному турнірі Старого Світу до постійного учасника стадій плей-оф.

Майже постійного. Бо лише два рази траплялось таке, що "матрацники" не долали груповий етап на підсумкових першій або другій сходинках турнірної таблиці — у сезоні-2017/18 та цьогорічній кампанії відповідно.

Завершуватиме груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко матчем у гостях проти португальського Порту.

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