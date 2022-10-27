Атлетіко лише вдруге за Сімеоне не зміг пробитись до плей-оф Ліги чемпіонів

Матч проти Баєра знищив сподівання мадридського клубу.

Мадридський Атлетіко в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА влаштував видовищний домашній матч проти леверкузенського Баєра, проте за його підсумками позбувся шансів на продовження боротьби за участь у плей-оф цього турніру (2:2).

Атлетіко — Баєр 2:2 Відео голів та огляд матчу

Як відомо, аргентинський керманич "кольчонерос" Дієго Сімеоне працює в клубі з грудня 2011 року, і за цей час Атлетіко під його керівництвом подолав шлях від претендентів на участь у головному клубному турнірі Старого Світу до постійного учасника стадій плей-оф.

Майже постійного. Бо лише два рази траплялось таке, що "матрацники" не долали груповий етап на підсумкових першій або другій сходинках турнірної таблиці — у сезоні-2017/18 та цьогорічній кампанії відповідно.

Завершуватиме груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко матчем у гостях проти португальського Порту.