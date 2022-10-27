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-
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-
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-
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22:00
Баварія
-
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-
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-
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-
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РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
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-
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Атлетіко трагічним чином втратив шанси на плей-оф Ліги чемпіонів через нічию з Баєром

27 жовтня 2022

Атлетіко трагічним чином втратив шанси на плей-оф Ліги чемпіонів через нічию з Баєром

Яннік Феррейра Караско не реалізував пенальті у компенсований час, тим самим позбавивши "матрацників" шансів на вихід до 1/8 фіналу ЛЧ.

 

Атлетіко — Баєр 2:2
Голи: Карраско, 22, Де Пауль, 55 — Діабі, 9, Гадсон-Одої, 29

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес (Фелікс, 87), Ермосо (Сауль, 46), Рейнілду — Корреа (де Пауль, 46), Кондогбіа, Вітцель, Карраско — Грізманн, Мората (Кунья, 61)

Баєр: Градецькі – Коссуну, Тапсоба (Та, 61), Інкап'є – Фрімпонг, Андріх, Амірі, Баккер – Діабі (Пауліньо, 77), Хадсон-Одої (Адлі, 61) – Гложек (Фосу-Менса, 89)

Попередження: Хіменес 79, Кондогбіа 87 – Градецький 65, Баккер 66

На 90+9-й хвилині Карраско не реалізував пенальті (воротар)

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