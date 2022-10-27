Атлетіко трагічним чином втратив шанси на плей-оф Ліги чемпіонів через нічию з Баєром

Яннік Феррейра Караско не реалізував пенальті у компенсований час, тим самим позбавивши "матрацників" шансів на вихід до 1/8 фіналу ЛЧ.