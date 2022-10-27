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Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
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-
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Гаві: Тепер кинемо всі сили на те, щоб перемогти у Лізі Європи

27 жовтня 2022

ГАВІ, GETTY IMAGES

Півзахисник Барселони — про виліт з головного турніру Старого Світу.

Півзахисник Барселони Гаві висловився щодо вильоту каталонців із Ліги чемпіонів.

"Такий досвід не повинен вплинути на нас негативним чином. Ми знали, що вже майже вилетіли і допомогти може лише диво.

Тепер кинемо всі сили на те, щоб перемогти у Лізі Європи, тим більше минулого сезону зробити цього не вдалося. Виліт – це невдача. Ми дуже молоді, прийшло багато нових гравців, і поки що ми недостатньо добре знаємо один одного. На це знадобиться час.

І все ж таки це провал, тому що Барселона завжди має виходити з групи", – сказав Гаві.

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