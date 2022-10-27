Гаві: Тепер кинемо всі сили на те, щоб перемогти у Лізі Європи

Півзахисник Барселони — про виліт з головного турніру Старого Світу.

Півзахисник Барселони Гаві висловився щодо вильоту каталонців із Ліги чемпіонів.

"Такий досвід не повинен вплинути на нас негативним чином. Ми знали, що вже майже вилетіли і допомогти може лише диво.

Тепер кинемо всі сили на те, щоб перемогти у Лізі Європи, тим більше минулого сезону зробити цього не вдалося. Виліт – це невдача. Ми дуже молоді, прийшло багато нових гравців, і поки що ми недостатньо добре знаємо один одного. На це знадобиться час.

І все ж таки це провал, тому що Барселона завжди має виходити з групи", – сказав Гаві.

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