Наполі здобув п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши Рейнджерс

Неаполітанці ще не втрачали очок у цьому розіграші найпрестижнішого єврокубку.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі зустрівся із шотландським Рейнджерс.

Лідер Серії А здобув чергову для себе перемогу в цьому розіграші найпрестижнішого єврокубка, відправивши у ворота суперника три м'ячі.

Дубль на свій рахунок записав Джованні Сімеоне, а крапку в цьому протистоянні поставив Лео Естігор.

Проте через перемогу Ліверпуля над Аяксом у паралельному матчі неаполітанцям поки не вдалося гарантувати собі перший рядок у групі А, незважаючи на максимальну кількість набраних очок у п'яти матчах, тому все вирішиться в останньому турі.

Наполі — Рейнджерс 3:0

Голи: Сімеоне, 11, 16, Естігор, 80

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо (Дзанолі 86), Естігор, Кім, Руї, Лоботка (Зелінські 83), Ндомбеле, Елмас (Гаетано 73), Політано (Лосано 73), Сімеоне, Распадорі (Дзербін 83)

Рейнджерс: МакГрегор, Таверньє, Кінг (Барішич 76), Б. Девіс, Йилмаз, Лундстрем, Сендс, Райт (Сакала 46), Тіллман (Арфілд 66), Кент, Морелос (Чолак 68)

Попередження: Кім, Руї — Б. Девіс 9, Лундстрем 42