РБ Зальцбург
1
Челсі
2
25 жовтня
19:45
Севілья
3
Копенгаген
0
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
0
Мілан
4
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Реал Мадрид
2
25 жовтня
22:00
Селтік
1
Шахтар
1
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
0
Манчестер Сіті
0
25 жовтня
22:00
Бенфіка
4
Ювентус
3
25 жовтня
22:00
ПСЖ
7
Маккабі Хайфа
2
25 жовтня
22:00
Брюгге
0
Порту
4
26 жовтня
19:45
Інтер
4
Вікторія Пльзень
0
26 жовтня
19:45
Наполі
3
Рейнджерс
0
26 жовтня
22:00
Аякс
0
Ліверпуль
3
26 жовтня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
2
26 жовтня
22:00
Барселона
0
Баварія
3
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
1
Спортінг Лісабон
1
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
2
Марсель
1
26 жовтня
22:00
Порту
-
Атлетіко
-
01 листопада
19:45
Баєр Леверкузен
-
Брюгге
-
01 листопада
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
22:00

Наполі здобув п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши Рейнджерс

27 жовтня 2022

Наполі здобув п'яту перемогу в Лізі чемпіонів, обігравши Рейнджерс

Неаполітанці ще не втрачали очок у цьому розіграші найпрестижнішого єврокубку.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі зустрівся із шотландським Рейнджерс.

Лідер Серії А здобув чергову для себе перемогу в цьому розіграші найпрестижнішого єврокубка, відправивши у ворота суперника три м'ячі.

Дубль на свій рахунок записав Джованні Сімеоне, а крапку в цьому протистоянні поставив Лео Естігор.

Проте через перемогу Ліверпуля над Аяксом у паралельному матчі неаполітанцям поки не вдалося гарантувати собі перший рядок у групі А, незважаючи на максимальну кількість набраних очок у п'яти матчах, тому все вирішиться в останньому турі.

Наполі  Рейнджерс 3:0
Голи: Сімеоне, 11, 16, Естігор, 80

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо (Дзанолі 86), Естігор, Кім, Руї, Лоботка (Зелінські 83), Ндомбеле, Елмас (Гаетано 73), Політано (Лосано 73), Сімеоне, Распадорі (Дзербін 83)

Рейнджерс: МакГрегор, Таверньє, Кінг (Барішич 76), Б. Девіс, Йилмаз, Лундстрем, Сендс, Райт (Сакала 46), Тіллман (Арфілд 66), Кент, Морелос (Чолак 68)

Попередження: Кім, Руї — Б. Девіс 9, Лундстрем 42

команди
  Rambler's Top100