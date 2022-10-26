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-
01 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Наполі
-
01 листопада
22:00
Вікторія Пльзень
-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
22:00
Шахтар
-
РБ Лейпциг
-
02 листопада
19:45
Реал Мадрид
-
Селтік
-
02 листопада
19:45
Мілан
-
РБ Зальцбург
-
02 листопада
22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
02 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Севілья
-
02 листопада
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
02 листопада
22:00
Ювентус
-
ПСЖ
-
02 листопада
22:00
Маккабі Хайфа
-
Бенфіка
-
02 листопада
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Яремчук та Соболь — в запасі на матч Ліги чемпіонів проти Порту

26 жовтня 2022

Едуард Соболь та Роман Яремчук, Getty Images

Обидва українські футболісти залишилися на лаві запасних.

Сьогодні бельгійський Брюгге у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Порту.

Головний тренер бельгійців Карл Хофкенс вже ухвалив рішення про стартовий склад на цю зустріч і, на жаль, обидва українці — захисник Едуард Соболь і Роман Яремчук — залишилися на лаві запасних.

Нинішнього сезону Соболь провів 11 матчів, у яких забив один гол. На рахунку Яремчука 15 зустрічей, два забиті м'ячі та три асисти.

Нагадаємо, матч Брюгге — Порту відбудеться сьогодні, 26 жовтня, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.

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