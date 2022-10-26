Яремчук та Соболь — в запасі на матч Ліги чемпіонів проти Порту

Обидва українські футболісти залишилися на лаві запасних.

Сьогодні бельгійський Брюгге у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Порту.

Головний тренер бельгійців Карл Хофкенс вже ухвалив рішення про стартовий склад на цю зустріч і, на жаль, обидва українці — захисник Едуард Соболь і Роман Яремчук — залишилися на лаві запасних.

Нинішнього сезону Соболь провів 11 матчів, у яких забив один гол. На рахунку Яремчука 15 зустрічей, два забиті м'ячі та три асисти.

Нагадаємо, матч Брюгге — Порту відбудеться сьогодні, 26 жовтня, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.