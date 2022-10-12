Допомога Соболя та Яремчука не знадобилася: Брюгге вистраждав нічию з Атлетіко та гарантував вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Українські гравці з бельгійського клубу залишилися на лаві запасних аж до фінального свистка, а їхня команда досі не пропускає в груповому етапі ЛЧ.

Завершився поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Брюгге.

За підсумками цього протистояння команди не зуміли реалізувати свої моменти, що особливо стосується "матрацників", тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Наприкінці зустрічі у Атлетіко з'явилася додаткова опція для того, щоб вирвати перемогу, оскільки на 82-й хвилині Брюгге залишився у меншості, але в результаті команді Дієго Сімеоне довелося задовольнятися нічиєю.

Таким чином, Брюгге гарантував собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів, не пропустивши поки жодного гола у чотирьох матчах і жодного разу не програвши. Українці Едуард Соболь та Роман Яремчук, які виступають за бельгійську команду, залишилися на лаві запасних аж до фінального свистка.

Атлетіко - Брюгге 0:0