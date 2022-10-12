Допомога Соболя та Яремчука не знадобилася: Брюгге вистраждав нічию з Атлетіко та гарантував вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Завершився поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Брюгге.
За підсумками цього протистояння команди не зуміли реалізувати свої моменти, що особливо стосується "матрацників", тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Наприкінці зустрічі у Атлетіко з'явилася додаткова опція для того, щоб вирвати перемогу, оскільки на 82-й хвилині Брюгге залишився у меншості, але в результаті команді Дієго Сімеоне довелося задовольнятися нічиєю.
Таким чином, Брюгге гарантував собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів, не пропустивши поки жодного гола у чотирьох матчах і жодного разу не програвши. Українці Едуард Соболь та Роман Яремчук, які виступають за бельгійську команду, залишилися на лаві запасних аж до фінального свистка.
Атлетіко: Облак, Сауль, Мандава, Хіменес, Савіч, Моліна, Лемар, Когдогбія, Коке, Грізманн, Корреа.
Брюгге: Міньйоле, Одуа, Мехеле, Сілла, Бьюкенан, Ванакен, Оньєдіка, Нільсен, Ольсен, Хутгла, Сова.
Попередження: Савич 45, Кондогбія 80 — Бьюнекен 44, Сова 45, Ванакен 46, Міньйоле 90
Вилучення: Сова, 82