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-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
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22:00
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26 жовтня
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Допомога Соболя та Яремчука не знадобилася: Брюгге вистраждав нічию з Атлетіко та гарантував вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

12 жовтня 2022

Допомога Соболя та Яремчука не знадобилася: Брюгге вистраждав нічию з Атлетіко та гарантував вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Українські гравці з бельгійського клубу залишилися на лаві запасних аж до фінального свистка, а їхня команда досі не пропускає в груповому етапі ЛЧ.

Завершився поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Брюгге.
За підсумками цього протистояння команди не зуміли реалізувати свої моменти, що особливо стосується "матрацників", тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Наприкінці зустрічі у Атлетіко з'явилася додаткова опція для того, щоб вирвати перемогу, оскільки на 82-й хвилині Брюгге залишився у меншості, але в результаті команді Дієго Сімеоне довелося задовольнятися нічиєю.
Таким чином, Брюгге гарантував собі місце в плей-оф Ліги чемпіонів, не пропустивши поки жодного гола у чотирьох матчах і жодного разу не програвши. Українці Едуард Соболь та Роман Яремчук, які виступають за бельгійську команду, залишилися на лаві запасних аж до фінального свистка.

Атлетіко - Брюгге 0:0

Атлетіко: Облак, Сауль, Мандава, Хіменес, Савіч, Моліна, Лемар, Когдогбія, Коке, Грізманн, Корреа.

Брюгге: Міньйоле, Одуа, Мехеле, Сілла, Бьюкенан, Ванакен, Оньєдіка, Нільсен, Ольсен, Хутгла, Сова.

Попередження: Савич 45, Кондогбія 80 — Бьюнекен 44, Сова 45, Ванакен 46, Міньйоле 90

Вилучення: Сова, 82

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