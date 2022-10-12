Брюгге вперше у своїй історії вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Команда здивувала у цьому розіграші змагання.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів бельгійський Брюгге зміг вистояти нічию у матчі проти мадридського Атлетіко.

Команді, у якій виступають два українці Роман Яремчук та Едуард Соболь, багато хто пророкував останнє місце у квартеті В.

Але Брюгге, здобувши три перемоги та нічию із різницею забитих та пропущених 7:0, знаходиться на першій сходинці.

Таким чином вони вже вийшли у раунд плей-оф ЛЧ. Для Брюгге це перший вихід у плей-оф цього змагання в історії. До цього вони грали у 1/8 Кубку європейських чемпіонів.



Крім того, колектив Карла Хуфкенса став першою бельгійською командою із сезону-2015/16, яка вийшла у плей-оф турніру. Тоді це вдалося зробити Генту.