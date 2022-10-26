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Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли не забив більше чверті пенальті

26 жовтня 2022

Боруссія Дортмунд — Манчестер Сіті, Getty Images

Футболісти англійського клубу мають проблеми з концентрацією в таких ситуаціях.

Англійський Манчестер Сіті напередодні не мав особливої потреби здобувати виключно перемогу на полі дортмундської Боруссії, тож зрештою зголосився на нічию з господарями Зігналь-Ідуна-Парк (0:0) та залишив за собою остаточну першу сходинку в турнірній таблиці.

Боруссія Дортмунд — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

Однак "містяни" при цьому мали відмінну нагоду, аби забити м’яч під час другого тайму, проте нападник Ріяд Марез не впорався з виконанням пенальті, влучивши в голкіпера.

Ця проблема з реалізацією одинадцятиметрового удару, як доводить статистика, для Сіті не є новою за часів роботи іспанського головного тренера Хосепа Гвардіоли в цьому колективі.

25 невдач із 80 спроб — таку невтішну статистику має колектив із Манчестера.

Власне керманич Сіті після завершення гри й прокоментував чергову невдачу його підопічних.

"Із того моменту, як я очолив команду, ми не забили 25 пенальті, більшість із яких була призначена на нашу користь у Лізі чемпіонів. Це все ж таки занадто багато, як на мене. Ми, як уболівальники, повинні захоплюватись мужністю воротарів у такі моменти, проте з нашої точки зору це все ж таки велика проблема.

Нам потрібно працювати над цим якомога старанніше, бо від цих моментів здебільшого залежить підсумковий результат матчу, що мало місце й сьогодні", — заявив іспанський фахівець.

Зауважимо, що "містяни" забили 12 із 17 пенальті в Лізі чемпіонів (71%), тоді як в АПЛ відзначились у 36 з 52 випадках (69%).

Цікаво, що Ріяд Марез не забив три з останніх чотирьох пенальті за Сіті, тоді як із перших десяти спроб відзначився дев’ять разів.

Найкращу влучність (100%) у Манчестера з позначки мають Родрі (1 із 1), Ерлінг Голанд (2/2) та Яя Туре (3/3), тоді як найчастіше пробивав та забивав Серхіо Агуеро (20/28, 71%).

Источник: BBC

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