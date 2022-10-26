Боруссія Дортмунд — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

Із відкритим сценарієм підходив до матчу передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської Боруссії на чужому полі англійський Манчестер Сіті, тож сам повне право розпоряджатись грою на Зігналь-Ідуна-Парк на власний розсуд.
Зрештою, команда Хосепа Гвардіоли так і зробила, провівши посередній матч, і при цьому не скориставшись суттєвою перевагою на м’ячі, яку їй надали дії суперників.
Навіть із пенальті, через невдачу Ріяда Мареза посеред другого тайму, "містяни" забити в цій грі не змогли, проте все одно остаточно залишили за собою першу сходинку за підсумком протистояння.
Огляд матчу:
Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті 0:0
На 58-й хвилині Марез не реалізував пенальті (воротар).
Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар (Вольф 82) — Адеємі (Мален 73), Беллінгем, Джан, Брандт, Рейна (Пападуполос 87) — Мукоко (Модест 82).
Манчестер Сіті: Ортега — Канселу (Аканджі 46), Аке, Діаш, Стоунз — Фоден (Гріліш 81), Гюндоган, Родрі, Марез (Палмер 88) — Альварес, Голанд (Сілва 46).
Попередження: Хуммельс 87 — Канселу 7, Альварес 31, Ґюндоган 58, Аканджі 72.
Джерело: MEGOGO.