Боруссія Дортмунд — Манчестер Сіті 0:0 Огляд матчу

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Із відкритим сценарієм підходив до матчу передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської Боруссії на чужому полі англійський Манчестер Сіті, тож сам повне право розпоряджатись грою на Зігналь-Ідуна-Парк на власний розсуд.

Зрештою, команда Хосепа Гвардіоли так і зробила, провівши посередній матч, і при цьому не скориставшись суттєвою перевагою на м’ячі, яку їй надали дії суперників.

Навіть із пенальті, через невдачу Ріяда Мареза посеред другого тайму, "містяни" забити в цій грі не змогли, проте все одно остаточно залишили за собою першу сходинку за підсумком протистояння.

Огляд матчу:

Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті 0:0

На 58-й хвилині Марез не реалізував пенальті (воротар).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар (Вольф 82) — Адеємі (Мален 73), Беллінгем, Джан, Брандт, Рейна (Пападуполос 87) — Мукоко (Модест 82).

Манчестер Сіті: Ортега — Канселу (Аканджі 46), Аке, Діаш, Стоунз — Фоден (Гріліш 81), Гюндоган, Родрі, Марез (Палмер 88) — Альварес, Голанд (Сілва 46).

Попередження: Хуммельс 87 — Канселу 7, Альварес 31, Ґюндоган 58, Аканджі 72.

Джерело: MEGOGO.