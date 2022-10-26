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-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
-
Тоттенгем
-
01 листопада
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-
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Боруссія Дортмунд розійшлася безгольовим миром із Манчестер Сіті

26 жовтня 2022

Боруссія Дортмунд розійшлася безгольовим миром із Манчестер Сіті

Німецький гранд став на крок ближче до плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G між собою зустрілися дортмундська Боруссія та Манчестер Сіті.
За підсумками двох таймів команди не змогли визначити сильнішого, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Таким чином, Дортмунд став на крок ближче до виходу до плей-оф Ліги чемпіонів, тоді як "містяни" гарантували собі місце у 1/8 фіналу ще раніше.

Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті 0:0

Боруссія Дортмунд: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар (Вольф 82) – Адеємі (Мален 73), Беллінгем, Джан, Брандт, Рейна (Пападуполос 87) – Мукоко (Модест 82)

Манчестер Сіті: Ортега – Канселу (Аканджі 46), Аке, Діаш, Стоунз – Фоден (Гріліш 81), Гюндоган, Родрі, Марез (Палмер 88) – Альварес, Голанд (Сілва 46)

Попередження: Хуммельс 87 – Канселу 7, Альварес 31, Ґюндоган 58, Аканджі 72

На 58-й хвилині Марез не реалізував пенальті (воротар)

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