Боруссія Дортмунд розійшлася безгольовим миром із Манчестер Сіті

Німецький гранд став на крок ближче до плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G між собою зустрілися дортмундська Боруссія та Манчестер Сіті.

За підсумками двох таймів команди не змогли визначити сильнішого, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Дортмунд став на крок ближче до виходу до плей-оф Ліги чемпіонів, тоді як "містяни" гарантували собі місце у 1/8 фіналу ще раніше.

Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті 0:0

Боруссія Дортмунд: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар (Вольф 82) – Адеємі (Мален 73), Беллінгем, Джан, Брандт, Рейна (Пападуполос 87) – Мукоко (Модест 82)

Манчестер Сіті: Ортега – Канселу (Аканджі 46), Аке, Діаш, Стоунз – Фоден (Гріліш 81), Гюндоган, Родрі, Марез (Палмер 88) – Альварес, Голанд (Сілва 46)

Попередження: Хуммельс 87 – Канселу 7, Альварес 31, Ґюндоган 58, Аканджі 72

На 58-й хвилині Марез не реалізував пенальті (воротар)