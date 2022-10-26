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-
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-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
Айнтрахт Франкфурт
-
01 листопада
22:00
Марсель
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Тоттенгем
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01 листопада
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22:00
Челсі
-
Динамо Загреб
-
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Дракслер отримав м’язове пошкодження й ризикує пропустити чемпіонат світу-2022

26 жовтня 2022

Юліан Дракслер, Getty Images

Прикра новина для німецького півзахисника.

Лісабонська Бенфіка в передостанньому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі вийшла переможницею з гольової перестрілки проти туринського Ювентуса (4:3), завдяки чому остаточно залишила за собою путівку до раунду плей-оф цього турніру.

Бенфіка — Ювентус 4:3 Відео голів та огляд матчу

У звітному протистоянні через м’язове пошкодження не зміг узяти участь півзахисник "орлів" та збірної Німеччини Юліан Дракслер.

Як повідомляє місцева преса, травма задньої поверхні лівого стегна, яку 29-річний виконавець отримав під час останнього матчу проти Порту в чемпіонаті Португалії (1:0), залишила його поза межами поля, щонайменше, на два з половиною тижні.

Прикрість для Дракслера полягає ще й у тому, що вже 10 листопада головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік має оголосити перелік із 26 виконавців, які під його орудою будуть виступати на чемпіонаті світу-2022.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, Дракслер потрапив до розширеного переліку з 55 футболістів, однак ризикує залишитись поза увагою тренерського штабу під час ухвалення остаточного рішення.

У цьому сезоні Юліан відіграв дев’ять матчів (300 хвилин), забивши один м’яч.

Источник: Bild

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