Дракслер отримав м’язове пошкодження й ризикує пропустити чемпіонат світу-2022

Прикра новина для німецького півзахисника.

Лісабонська Бенфіка в передостанньому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі вийшла переможницею з гольової перестрілки проти туринського Ювентуса (4:3), завдяки чому остаточно залишила за собою путівку до раунду плей-оф цього турніру.

Бенфіка — Ювентус 4:3 Відео голів та огляд матчу

У звітному протистоянні через м’язове пошкодження не зміг узяти участь півзахисник "орлів" та збірної Німеччини Юліан Дракслер.

Як повідомляє місцева преса, травма задньої поверхні лівого стегна, яку 29-річний виконавець отримав під час останнього матчу проти Порту в чемпіонаті Португалії (1:0), залишила його поза межами поля, щонайменше, на два з половиною тижні.

Прикрість для Дракслера полягає ще й у тому, що вже 10 листопада головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік має оголосити перелік із 26 виконавців, які під його орудою будуть виступати на чемпіонаті світу-2022.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, Дракслер потрапив до розширеного переліку з 55 футболістів, однак ризикує залишитись поза увагою тренерського штабу під час ухвалення остаточного рішення.

У цьому сезоні Юліан відіграв дев’ять матчів (300 хвилин), забивши один м’яч.