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-
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-
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22:00
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-
Барселона
-
01 листопада
22:00
Баварія
-
Інтер
-
01 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
-
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-
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22:00
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-
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-
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Ювентус вдруге поступився Бенфіці та втратив шанси на плей-оф Ліги чемпіонів

26 жовтня 2022

Ювентус вдруге поступився Бенфіці та втратив шанси на плей-оф Ліги чемпіонів

Підопічні Макса Алегрі набрали всього три очки у п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

У матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА квартету H туринський Ювентус вирушив у гості до лісабонської Бенфіки.
Підопічні Макса Алегрі повністю провалили перший тайм, вперше у своїй історії пропустивши аж три м'ячі в перші 45 хвилин поєдинку цієї стадії ЛЧ.
Після перерви Бенфіка збільшила свою перевагу до трьох м'ячів вже на 50-й хвилині завдяки зусиллям Рафи Сілви, який оформив дубль, проте варто віддати належне Ювентусу – туринці не опустили руки та зберегли інтригу у матчі аж до фінального свистка.
При рахунку 4:1 на користь Бенфіки команда Аллегрі зуміла відіграти два м'ячі в заключному відрізку, але цього виявилося замало Ювентусу для того, щоб уникнути поразки.
Таким чином, італійський гранд остаточно втратив шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів — від групи H навесні там виступатимуть ПСЖ та Бенфіка.

Бенфіка — Ювентус 4:3
Голи: Антоніу Сілва, 17, Жоау Маріу, 28, Рафа Сілва, 35, 50 — Кін, 21, Мілік, 77, Маккенні, 79

Бенфіка: Влаходімос, Ба (Жилберто 81), А. Сілва, Отаменді, Грімальдо, Флорентіно, Фернандес, Аурснес, Рафа (Нерес 87), Жоау Маріу (Чiкiньо 90+4), Рамуш (Муса 87)

Ювентус: Щесни, Даніло, Бонуччі (Міретті 60), Гатті, Куадрадо (Сандро 60), Локателлі, Маккенні, Рабіо, Костіч (Айлінг-Джуніор 70), Влаховіч (Суле 70), Кен (Мілік 46)

Попередження: Ернандес — Даніло

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