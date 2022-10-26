Постекоглу: Важко домагатись успіху, коли ти раз на п'ять років грав у Лізі чемпіонів

Керманич шотландського клубу прокоментував нічию проти Шахтаря клубу.

Шотландський Селтік у рамках передостаннього туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі не зміг обіграти донецький Шахтар (1:1), через що достроково позбувся сподівань на участь у міжнародній кампанії навесні наступного року.

Селтік — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "кельтів" Ангелос Постекоглу після фінального свистка розповів про власні враження від гри своєї команди.

"Створили багато нагод, та на жаль не вдалось усі моменти реалізувати. Забили гол, однак після цього не скористалися багатьма нагодами. Шахтар нам відповів на це власним голом.

Звісно, ми засмучені результатом і тим, що пропустили. Для нас великий досвід — виступати на такому рівні, ми прогресуємо та покращуємо якість гри. Усього досягти швидко неможливо, тож ми ставимо цілі на перспективу й роки, протягом останнього сезону ми вже досягли певного прогресу.

Головною метою була перевірка команди на тлі сильнішого суперника, звичайно, ми могли зробити більше, проте сталося так, як сталося. Головне — грати проти того, хто сильніший за тебе, але ми зробили все що змогли.

Безумовно, на цій стадії важко чомусь дивуватися, оскільки ми грали проти сильнішого суперника. Це дуже складний рівень, і ми недотягнули в деяких компонентах, навіть знаємо, у яких саме. Нам забракло в плані реалізації, також у таких матчах стояло питання класу, тому розуміємо свої помилки.

Ми розуміємо, що недопрацювали, і знаємо, що зробили це в ключових моментах гри, не реалізувавши свої моменти. Водночас ми усвідомлюємо те, у якому турнірі перебуваємо, і результат за грою. Кожен матч — нагода досягти чогось нового. Ми засмучені місцем у групі, проте Селтік — амбітний клуб, і ми працюватимемо далі, щоб поліпшити наші результати.

Звичайно, наступного сезону ми знову спробуємо кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Цього сезону ми багато чого навчились, і використовуватимемо це надалі. Важко домагатись успіху, коли ти раз на п'ять років грав у Лізі чемпіонів. Аби не втратити цього досвіду, ми ставимо завдання знову кваліфікуватися в турнір.

Ми перевірили себе, знаємо, на що здатні, знаємо, що від нас потрібно, аби прогресувати в Лізі чемпіонів. Цей рівень відповідальності та гри потребує значно більших зусиль і досвіду", — заявив австралійський спеціаліст.

У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік гратиме в гостях у мадридського Реала.