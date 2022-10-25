Тейлор та Траоре зіграють із перших хвилин проти Селтіка

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F, у якому зіграють шотландський Селтік та донецький Шахтар.

Донецький Шахтар зіграє в гостях у шотландського Селтіка на полі Селтік Парк у рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Ангелос Постекоглу, у порівнянні з поразкою від німецького РБ Лейпциг, зажадав побачити з перших хвилин Гіоргоса Якумакіса на лівому фланзі атаки.

Ігор Йовічевіч, після перемоги над ковалівським Колосом (3:0), залучив до стартового складу Лукаса Тейлора на правий фланг захисту, тоді як Валерій Бондар зіграє в парі з Миколою Матвієнком у центрі оборони. Артем Бондаренко повернеться до центральної ланки, а напад очолить Лассіна Траоре.

Селтік: Гарт — Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Г. Тейлор — О’Райлі, Хатате — Абада, Хакшабанович, Якумакіс — Фурухасі.

Запасні: Бейн, Зігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабеї, Абільгор, Маеда, Форрест, Ролстон.



Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Топалов, Конопля, Козік, Петряк.



Гра Селтік — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.