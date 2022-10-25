Селтік — Шахтар. Напередодні

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє вашій увазі анонс матчу Ліги чемпіонів.

У рамках п'ятого раунду групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар завітає у Шотландію, де буде протистояти чинному чемпіону країни Селтіку.

Селтік — Шахтар

Вівторок, 25 жовтня, 22:00. Селтік Парк (Шлазго). Головний арбітр матчу — Сердар Гозюбююк (Нідерланди). Трансляція на Megogo.

Розпочнемо з господарів цього поєдинку, а саме з команди Анге Постекоглу. З самого початку групового етапу Ліги чемпіонів Селтік у групі F вважався головним андердогом, який може здивувати, зважаючи на те, як вони провели минулий сезон внутрішнього чемпіонату. Але після чотирьох турів їм вдалося відібрати очки лише в Шахтаря — перший матч між ними завершився бойовою нічиєю — 1:1. Перед гри з "гірниками" вони програли Реалу доволі очікувано (0:3) а також двічі поступились Лейпцигу, хоча у першому матчі могли розраховувати на позитивний результат.

Незважаючи на ненайвдаліший старт, "кельти", теоретично, ще навіть можуть посісти другу сходинку у групі, хоча усі розуміють, що здобути дві перемоги в останніх двох матчах буде неймовірно складно. До Шахтаря команда підходить із серією з трьох перемог у чемпіонаті та Кубку Шотландії. Останнім був обіграний Хартс — 3:4. Втрати в них так само є. Якщо команда вже давно грає без Макгрегора та Старфельта, то без Жоти — яскравого 23-річного португальського нападника буде непросто створювати гостроту у фінальній третині поля.

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Донецький Шахтар, на відмінно від Селтіка, здивував и ще б не здивував. На команду Ігора Йовічевіча мало хто ставив на початку сезону Ліги чемпіонів. Так, війна в Україні, відплив легіонерів, омолодження складу мали зробити "погоду" у грі дончан. Але команда заграла інакше, розкрилися нові прізвища та не змінився один з важливих компонентів — яскрава гра у атаці. Вдається це робити за більшою мірою завдяки Михайлу Мудрику на фланзі та Олександру Зубкову у центрі нападу. У Лізі чемпіонів вони кують успіх українського колективу.

Шахтар вже набрав п'ять залікових балів у групі ЛЧ, завдяки тому, що переграв Лейпциг, зіграв внічию із Селтіком та із Реалом. До слова останні два матчі проти чинного чемпіона Іспанії та володаря трофею Ліги чемпіонів переконали у тому, що усім суперникам потрібно з повагою ставитись до "гірників", і що недооцінка може зіграти із суперником злий жарт. Бо Шахтар був близьким до того, щоб перемогти Мадрид. Особливих втрат перед Селтіком немає — лише Віктор Корнієнко, який не грає вже досить давно, не допоможе. Тому Шахтар, на нашу думку, буде фаворитом у грі із Селтіком.

Орієнтовні склади:

Селтік: Харт — Тейлор, Єнц, Велш, Юранович — Хатате, Маккарті, О'Райлі — Маеда, Абада, Фурухасі.

Шахтар: Трубін — Михайличенко, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко, Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Не зіграють: Макгрегор, Старфельт, Жота — Корнієнко.

Що говорили перед матчем:

Головний тренер Селітка Анте Постекоглу:

"Щоб продовжити виступати у Європі, нам необхідно виграти, і наша мета – домогтися необхідного результату. Моя філософія полягає в тому, що, якщо ви продовжите грати у свій футбол і створювати моменти, вас буде винагороджено. Ми повинні підходити до гри відповідально, надто вдома. Якщо ми створимо таку саму кількість моментів, то потрібно їх реалізувати".

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч:

"Віримо, що завтра зможемо створити чергове диво. Нині ми вже не та команда, яка була на старті сезону. Селтік — фаворит завтрашнього матчу."