Бускетс: Група складна, але ми мали прагнути більшого після всіх трансферів

Капітан Барси — про невдачі в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс підбив проміжні підсумки єврокампанії, а також висловився щодо нічиєї з Інтером (3:3).

"Перший гол Інтера дам їм додатковий імпульс, а нас позбавив його, і ми забуксували. Здавалося, що їхній гол обернувся для нас хаосом.

Ми розчаровані. Група складна, але ми мали прагнути більшого після всіх трансферів. Шанси у нас не математичні, але дуже складно.

Ми не були хороші у своєму штрафному майданчику, і в Лізі чемпіонів за це доводиться розплачуватися.

У першому таймі ми були хороші, домінували, знаходили пасами гравців між лініями, але їхній перший гол позбавив нас балансу. У другому таймі у нас все пішло не так", – сказав Серхіо.

Барселона наразі посідає третю сходинку у квартеті С, Інтер — другу.

Огляд матчу:

Нагадаємо, що Фірміно та Міньйоле сперечатимуться за звання гравця тижня Ліги чемпіонів.