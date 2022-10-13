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26 жовтня
22:00

Бускетс: Група складна, але ми мали прагнути більшого після всіх трансферів

13 жовтня 2022

СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES

Капітан Барси — про невдачі в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс підбив проміжні підсумки єврокампанії, а також висловився щодо нічиєї з Інтером (3:3).

"Перший гол Інтера дам їм додатковий імпульс, а нас позбавив його, і ми забуксували. Здавалося, що їхній гол обернувся для нас хаосом.

Ми розчаровані. Група складна, але ми мали прагнути більшого після всіх трансферів. Шанси у нас не математичні, але дуже складно.

Ми не були хороші у своєму штрафному майданчику, і в Лізі чемпіонів за це доводиться розплачуватися.

У першому таймі ми були хороші, домінували, знаходили пасами гравців між лініями, але їхній перший гол позбавив нас балансу. У другому таймі у нас все пішло не так", – сказав Серхіо.

Барселона наразі посідає третю сходинку у квартеті С, Інтер — другу.

Огляд матчу:

Нагадаємо, що Фірміно та Міньйоле сперечатимуться за звання гравця тижня Ліги чемпіонів.

Источник: El Mundo Deportivo

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