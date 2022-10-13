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-
25 жовтня
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Барселона знову може вилетіти у Лігу Європи — все залежить від Інтера

13 жовтня 2022

Хаві, Getty Images

Команда Хаві може не виконати завдання.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів Барселона зіграла у результативну нічию із Інтером — 3:3.

Зараз команда Хаві займає третю сходинку в квартеті С і ризикує вилетіти у Лігу Європи.

У п'ятому турі групового етапу ЛЧ Барселона зіграє проти Баварії, тоді як Інтер протистоятиме Вікторії Пльзень.

Якщо міланський клуб обіграє суперника із Чехії, то вони наберуть 10 залікових балів та за тур до кінця забезпечать собі плей-оф.

Каталонці зможуть зрівнятися з нерадзуррі за кількістю набраних очок за підсумками групового етапу, але займуть нижче місце в таблиці через результати очних матчів. Але це лише у випадку, якщо Інтер переграє Вікторію.

Група C
1 Баварія Баварія 4 12
2 Інтер Інтер 4 7
3 Барселона Барселона 4 4
4 Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень 4 0
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