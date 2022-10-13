Барселона знову може вилетіти у Лігу Європи — все залежить від Інтера

Команда Хаві може не виконати завдання.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів Барселона зіграла у результативну нічию із Інтером — 3:3.

Зараз команда Хаві займає третю сходинку в квартеті С і ризикує вилетіти у Лігу Європи.

У п'ятому турі групового етапу ЛЧ Барселона зіграє проти Баварії, тоді як Інтер протистоятиме Вікторії Пльзень.

Якщо міланський клуб обіграє суперника із Чехії, то вони наберуть 10 залікових балів та за тур до кінця забезпечать собі плей-оф.

Каталонці зможуть зрівнятися з нерадзуррі за кількістю набраних очок за підсумками групового етапу, але займуть нижче місце в таблиці через результати очних матчів. Але це лише у випадку, якщо Інтер переграє Вікторію.