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-
25 жовтня
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-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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Аякс
-
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-
26 жовтня
22:00
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-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
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-
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Марсель
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26 жовтня
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Вікторія — Баварія 2:4 Відео голів та огляд матчу

13 жовтня 2022

Вікторія — Баварія, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Мюнхенська Баварія використала гостьовий матч четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА проти чеської Вікторії Пльзень заради того, аби остаточно зняти всі питання щодо своєї участі в раунді плей-оф навесні наступного року.

Мюнхенці ще в першому таймі відзначились чотирма результативними пострілами від трьох різних виконавців, тоді як дублем відзначився Леон Горецка, на рахунку якого ще й один із гольових пасів.

Після перерви Баварія звичним чином відпустила гру за власної комфортної переваги, і в підсумку отримала у власні ворота одразу два м’ячі у відповідь, але на її наближення впритул до перемоги в квартеті C це вже жодним чином не вплинуло.

Огляд матчу:

Вікторія — Баварія 2:4
Голи: Влканова 62, Климент 75 — Мане 10, Мюллер 14, Горецка 25, 35.

Вікторія: Станек — Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижані, ﻿Емілка (Перниця, 46) – Калвах, Буха — Копіц (Ірка, 25), Влканова (Піларж, 81), Москера — Хори (Климент, 46).

Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станішич — Кімміх, Горецка (Гравенберх, 56) — Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забітцер, 70), Мане — Мюллер (Тель, 28).

Попередження: Москера — Мазрауї, Забітцер.

Джерело: MEGOGO.

команди
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