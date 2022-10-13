Вікторія — Баварія 2:4 Відео голів та огляд матчу

Мюнхенська Баварія використала гостьовий матч четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА проти чеської Вікторії Пльзень заради того, аби остаточно зняти всі питання щодо своєї участі в раунді плей-оф навесні наступного року.
Мюнхенці ще в першому таймі відзначились чотирма результативними пострілами від трьох різних виконавців, тоді як дублем відзначився Леон Горецка, на рахунку якого ще й один із гольових пасів.
Після перерви Баварія звичним чином відпустила гру за власної комфортної переваги, і в підсумку отримала у власні ворота одразу два м’ячі у відповідь, але на її наближення впритул до перемоги в квартеті C це вже жодним чином не вплинуло.
Огляд матчу:
Вікторія — Баварія 2:4
Голи: Влканова 62, Климент 75 — Мане 10, Мюллер 14, Горецка 25, 35.
Вікторія: Станек — Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижані, Емілка (Перниця, 46) – Калвах, Буха — Копіц (Ірка, 25), Влканова (Піларж, 81), Москера — Хори (Климент, 46).
Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станішич — Кімміх, Горецка (Гравенберх, 56) — Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забітцер, 70), Мане — Мюллер (Тель, 28).
Попередження: Москера — Мазрауї, Забітцер.
Джерело: MEGOGO.