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25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
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-
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-
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-
26 жовтня
22:00
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-
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22:00
Айнтрахт Франкфурт
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-
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Індзагі: Сподіваємося забезпечити вихід з групи у наступному турі

13 жовтня 2022

Індзагі: Сподіваємося забезпечити вихід з групи у наступному турі

Коуч Інтера впевнений, що його команда проб'ється у плей-оф ЛЧ.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував нічию з Барселоною (3:3) у Лізі чемпіонів.

"Я привітав хлопців: ми чудово провели матч проти сильного суперника. Ми багато бачили, всі разом відбивалися в обороні; ми могли вийти із групи за два тури до кінця. Сподіваємося це задоволення доставити вболівальникам за підсумками матчу із Вікторією з Плзеня.

Нам доводилося грати ризиковано, і цього ми не припиняли до кінця. Ми багато бачили в дебютній частині зустрічі, а наприкінці першого тайму пропустили. У перерві я сказав хлопцям вести гру так само як і колись, бо знав, що гострих моментів створимо чимало", — цитує Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Барселона наразі посідає третю сходинку у квартеті С, Інтер — другу.

Огляд матчу:

Нагадаємо, що Фірміно та Міньйоле сперечатимуться за звання гравця тижня Ліги чемпіонів.

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