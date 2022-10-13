Індзагі: Сподіваємося забезпечити вихід з групи у наступному турі

Коуч Інтера впевнений, що його команда проб'ється у плей-оф ЛЧ.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував нічию з Барселоною (3:3) у Лізі чемпіонів.

"Я привітав хлопців: ми чудово провели матч проти сильного суперника. Ми багато бачили, всі разом відбивалися в обороні; ми могли вийти із групи за два тури до кінця. Сподіваємося це задоволення доставити вболівальникам за підсумками матчу із Вікторією з Плзеня.

Нам доводилося грати ризиковано, і цього ми не припиняли до кінця. Ми багато бачили в дебютній частині зустрічі, а наприкінці першого тайму пропустили. У перерві я сказав хлопцям вести гру так само як і колись, бо знав, що гострих моментів створимо чимало", — цитує Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Барселона наразі посідає третю сходинку у квартеті С, Інтер — другу.

Огляд матчу:

Нагадаємо, що Фірміно та Міньйоле сперечатимуться за звання гравця тижня Ліги чемпіонів.