Тоттенгем — Айнтрахт 3:2 Відео голів та огляд матчу

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Лондонський Тоттенгем у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі пропустив першим від франкфуртського Айнтрахта на самому початку гри.

Однак уже за кілька хвилин футболісти Антоніо Конте зрівняли рахунок, а ще через невеличкий відтинок ігрового часу сформували власну впевнену перевагу за рахунком ще до перерви.

І якби не вилучення в складі "орлів" під завісу першої ігрової години, Айнтрахт, можливо, отримав би більше шансів на те, аби відігратись.

Натомість, коли гості забили свій другий м’яч наприкінці основного часу, їм надалі вже не вистачило наснаги дотиснути суперників, а ті у відповідь відзначились хибою від Гаррі Кейна з одинадцятиметрової позначки.

Огляд матчу:

Тоттенгем — Айнтрахт 3:2

Голи: Сон 20, 36, Кейн 28 (пен.) — Камада 14, Аліду 87

Нереалізований пенальті: Кейн 90+2

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр (Санчес 78), Лангле — Емерсон, Хойб’єрг (Хіль 85), Бентанкур (Біссума 67), Сессеньйон — Рішарлісон (Скіпп 67), Кейн, Сон (Моура 86).

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе (Діна 70), Ндіка — Якич, Роде (Смолчич 70), Соу, Ленц (Аліду 70) — Ліндстрем, Камада (Гетце 78) — Муані (Борре 69).

Попередження: Даєр, Бентанкур, Сессеньйон — Тута, Хасебе, Смолчич.

Вилучення: Тута, 60 (Айнтрахт).

Джерело: MEGOGO.