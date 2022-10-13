Баєр — Порту 0:3 Відео голів та огляд матчу

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Леверкузенский Баєр минулими вихідними вперше вийшов на матч німецької Бундесліги під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо, а напередодні був змушений проводити вже першу гру в Лізі чемпіонів УЄФА за нового керманича.

Дебютувати на рівні єврокубків так само, як він це зробив у грі проти Шальке (4:0), у іспанського керманича не вийшло.

Баєр пропустив уже на самому початку гри, після чого мав можливість відігратись, однак Карім Демірбай не реалізував пенальті.

Другу половину зустрічі "фармацевти" також розпочали зі швидкого пропущеного голу, що зумовило незабаром і третій м’яч в їхні ворота з підсумковою болючою поразкою.

Огляд матчу:

Баєр — Порту 0:3

Голи: Галено, 6, Таремі, 53 (пен), 64 (пен)

На 16 хвилині Демірбай (Баєр) не реалізував пенальті.

Баєр: Градецькі — Коссуну (Тапсоба, 69), Та, Гінкап'є, Баккер — Арангіс, Демірбай — Адлі (Паулінью, 57), Діабі (Фосу-Менса, 88), Гадсон-Одої (Гложек, 69) — Шик

Порту: Діого Кошта — Жоау Маріу (Еванілсон, 46), Ф. Кардозо, Кармо, Заїду — Отавіу, Урібе (Фолха, 85), Еуштакіу (Т. Мартінес, 90+2), Пепе — Галено (Боржес, 85), Таремі (Лоудер, 90+2)

Попередження: Гінкап'є, Баккер, Паулінью — Консейсау (за межами поля), Жоау Маріу, Боржес.

Джерело: MEGOGO.