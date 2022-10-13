Барселона — Інтер 3:3 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги — найкращі моменти феєричної битви на Камп Ноу.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів Барселона та Інтер розіграли справжній спектакль, який закінчився з рахунком 3:3.

Каталонці зуміли врятуватися на останніх хвилинах гри завдяки голу Роберта Левандовські, незадовго до того пропустивши від Робіна Гозенса. Тим самим "блаугранас" залишили за собою шанс пробитися до 1/8 найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Барселона наразі посідає третю сходинку у квартеті С, Інтер — другу.

Огляд матчу:



Барселона — Інтер 3:3

Голи: Дембеле, 41, Левандовські, 82, 90+2 — Бастоні, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89



Барселона: тер Штеген — Роберто (Кесс’є, 73), Піке, Гарсія, Алонсо (Бальде, 72) — Гаві, Бускетс (де Йонг, 64), Педрі — Рафінья (Фаті, 65), Левандовські, Дембеле.



Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні (Ачербі, 85) — Думфріс, Барелла (Асллані, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 66) — Мартінес, Джеко (Белланова, 76).



Попередження: де Врей, Мартінес — Дембеле.

В іншому матчі групи Баварія обіграла Вікторію Пльзень (4:2) і гарантувала собі путівку до плей-оф Ліги чемпіонів.