Баварія впоралася з Вікторією вже у першому таймі, гарантувавши перепустку до плей-оф Ліги чемпіонів

Завершився поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Вікторією Пльзень та мюнхенською Баварією, у якому явний фаворит був зрозумілим для всіх навіть неозброєним оком ще задовго до матчу.
У минуле очного протистояння цих команд мюнхенський гранд здобув розгромну перемогу з рахунком 5:0, тому фактично не було сумнівів, що у другому матчі щось кардинально зміниться через надто велику різницю у класі.
Щоб гарантувати собі місце у плей-оф Ліги чемпіонів Баварії, потрібно було перемагати Вікторію та сподіватися на осічку Барселони проти Інтера. Своє завдання команда Нагельсманна виконала вже в першому таймі, забивши у ворота суперника чотири м'ячі, а потім просто чекала результату в паралельній зустрічі.
Поки мюнхенці чекали, то гравці Вікторії тишком-нишком зуміли забити аж два м'ячі, але підсумковий результат через це лише втратив характер розгромного — не більше. Завдяки неймовірній нічиїй між Інтером та Барселоною, а також своїй перемозі над Вікторією з рахунком 4:2 мюнхенська Баварія вирушила до 1/8 фіналу ЛЧ за два матчі до кінця групового етапу.
Вікторія – Баварія 2:4
Голи: Влканова 62, Климент 75 — Мане 10, Мюллер 14, Горецька 25, 35
Вікторія: Станек – Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижані, Емілка (Перниця, 46) – Калвах, Буха – Копіц (Ірка, 25), Влканова (Піларж, 81), Москера – Хори (Климент, 46)
Баварія: Ульрайх – Мазрауї, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станішич – Кімміх, Горецька (Гравенберх, 56) – Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сані (Забітцер, 70), Мане – Мюллер (Тель, 28)
Попередження: Москера – Мазрауї, Забітцер