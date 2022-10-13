Баварія впоралася з Вікторією вже у першому таймі, гарантувавши перепустку до плей-оф Ліги чемпіонів

Чеський клуб зумів забити та навіть перемогти мюнхенський гранд за підсумками другого тайму, але на підсумковий результат це не вплинуло.

Завершився поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Вікторією Пльзень та мюнхенською Баварією, у якому явний фаворит був зрозумілим для всіх навіть неозброєним оком ще задовго до матчу.

У минуле очного протистояння цих команд мюнхенський гранд здобув розгромну перемогу з рахунком 5:0, тому фактично не було сумнівів, що у другому матчі щось кардинально зміниться через надто велику різницю у класі.

Щоб гарантувати собі місце у плей-оф Ліги чемпіонів Баварії, потрібно було перемагати Вікторію та сподіватися на осічку Барселони проти Інтера. Своє завдання команда Нагельсманна виконала вже в першому таймі, забивши у ворота суперника чотири м'ячі, а потім просто чекала результату в паралельній зустрічі.

Поки мюнхенці чекали, то гравці Вікторії тишком-нишком зуміли забити аж два м'ячі, але підсумковий результат через це лише втратив характер розгромного — не більше. Завдяки неймовірній нічиїй між Інтером та Барселоною, а також своїй перемозі над Вікторією з рахунком 4:2 мюнхенська Баварія вирушила до 1/8 фіналу ЛЧ за два матчі до кінця групового етапу.

Вікторія – Баварія 2:4

Голи: Влканова 62, Климент 75 — Мане 10, Мюллер 14, Горецька 25, 35

Вікторія: Станек – Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижані, ﻿Емілка (Перниця, 46) – Калвах, Буха – Копіц (Ірка, 25), Влканова (Піларж, 81), Москера – Хори (Климент, 46)

Баварія: Ульрайх – Мазрауї, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станішич – Кімміх, Горецька (Гравенберх, 56) – Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сані (Забітцер, 70), Мане – Мюллер (Тель, 28)

Попередження: Москера – Мазрауї, Забітцер