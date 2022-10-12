Дубль Левандовські врятував для Барселони мрії про плей-оф Ліги чемпіонів у трилері проти Інтера

Колектив Хаві був за крок від поразки міланському Інтеру на Камп Ноу.

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Барселона — Інтер 3:3

Голи: Дембеле, 41, Левандовські, 82, 90+2 — Бастоні, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89



Барселона: тер Штеген — Роберто (Кесс’є, 73), Піке, Гарсія, Алонсо (Бальде, 72) — Гаві, Бускетс (де Йонг, 64), Педрі — Рафінья (Фаті, 65), Левандовські, Дембеле.



Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні (Ачербі, 85) — Думфріс, Барелла (Асллані, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 66) — Мартінес, Джеко (Белланова, 76).



Попередження: де Врей, Мартінес — Дембеле