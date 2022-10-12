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-
25 жовтня
22:00
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-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
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-
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26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
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Марсель
-
26 жовтня
22:00

Ліверпуль розлютився після перерви і позбавив Рейнджерс шансів на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів

12 жовтня 2022

Ліверпуль розлютився після перерви і позбавив Рейнджерс шансів на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів

У другому таймі ми побачили зовсім іншу команду Юргена Клоппа, яка не залишила шансів на успіх шотландцям.

Завершився поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Рейнджерс та Ліверпулем, який пройшов у Глазго в рамках квартету А. Раніше Наполі вже гарантував собі місце у плей-оф найпрестижнішого єврокубкового турніру завдяки черговій перемозі над Аяксом, тому в цій групі залишилося лише одне місце у весняну частину ЛЧ.
Перший тайм у виконанні підопічних Юргена Клоппа можна сміливо охарактеризувати як дуже бляклий та невражаючий. Так, Боббі Фірміно знову вдалося забити, але Рейнджерс виглядав краще та закономірно пішов на перерву з одним забитим м'ячем в активі.
Важко уявити, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп влаштував своїм підопічним у роздягальні після першого тайму, але у другій половині зустрічі ми побачили іншу команду, яка не залишила живого місця на своєму шотландському супернику.
Шість забитих голів від Ліверпуля у другому таймі у ворота Рейнджерс — і все це на очах вболівальників у Глазго. У результаті фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу мерсисайдців з рахунком 7:1, але для них із турнірної точки зору ще не все вирішено.
В останніх матчах Ліверпуль поборотиметься за другу перепустку до плей-оф ЛЧ з Аяксом, а от у Рейнджерс шансів продовжити участь у весняній частині Ліги чемпіонів уже немає — лише боротьба за третє місце, що дає право зіграти в Лізі Європи.

Рейнджерс – Ліверпуль 1:7
Голи: Арфілд 17 – Фірміно 24, 55, Нуньєс 66, Салах 75, Салах 80, Салах 81, Елліотт 88

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньє, Голдсон (Кінг 46), Бен Девіс, Барішич – Джек (Стівен Девіс 61), Ландстрем – Сакала (Матондо 76), Арфілд, Кент (Райт 77) – Чолак (Морелос 76)

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Конате (Мілнер 79), ван Дейк, Цимікас (Робертсон 68) – Елліотт, Гендерсон (Тьяго 67), Фабіньо, Карвалью – Фірміно (Жота 73), Нуньєс (Салах 69)

Попередження: Гомес

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