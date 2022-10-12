Ліверпуль розлютився після перерви і позбавив Рейнджерс шансів на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів

Завершився поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між Рейнджерс та Ліверпулем, який пройшов у Глазго в рамках квартету А. Раніше Наполі вже гарантував собі місце
у плей-оф найпрестижнішого єврокубкового турніру завдяки черговій перемозі над Аяксом, тому в цій групі залишилося лише одне місце у весняну частину ЛЧ.
Перший тайм у виконанні підопічних Юргена Клоппа можна сміливо охарактеризувати як дуже бляклий та невражаючий. Так, Боббі Фірміно знову вдалося забити, але Рейнджерс виглядав краще та закономірно пішов на перерву з одним забитим м'ячем в активі.
Важко уявити, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп влаштував своїм підопічним у роздягальні після першого тайму, але у другій половині зустрічі ми побачили іншу команду, яка не залишила живого місця на своєму шотландському супернику.
Шість забитих голів від Ліверпуля у другому таймі у ворота Рейнджерс — і все це на очах вболівальників у Глазго. У результаті фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу мерсисайдців з рахунком 7:1, але для них із турнірної точки зору ще не все вирішено.
В останніх матчах Ліверпуль поборотиметься за другу перепустку до плей-оф ЛЧ з Аяксом, а от у Рейнджерс шансів продовжити участь у весняній частині Ліги чемпіонів уже немає — лише боротьба за третє місце, що дає право зіграти в Лізі Європи.
Рейнджерс – Ліверпуль 1:7
Голи: Арфілд 17 – Фірміно 24, 55, Нуньєс 66, Салах 75, Салах 80, Салах 81, Елліотт 88
Рейнджерс: Макгрегор – Таверньє, Голдсон (Кінг 46), Бен Девіс, Барішич – Джек (Стівен Девіс 61), Ландстрем – Сакала (Матондо 76), Арфілд, Кент (Райт 77) – Чолак (Морелос 76)
Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Конате (Мілнер 79), ван Дейк, Цимікас (Робертсон 68) – Елліотт, Гендерсон (Тьяго 67), Фабіньо, Карвалью – Фірміно (Жота 73), Нуньєс (Салах 69)
Попередження: Гомес