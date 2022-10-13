Порту на виїзді розгромив Баєр Алонсо

Португальці вийшли на чисте друге місце.

У матчі четвертого туру групи B групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23 португальський Порту на португальський Порту на виїзді розгромив німецький Баєр.

Що цікаво, команда Сержіу Консейсау поступилася "фармацевтам" майже за всім статистичними показниками. Наприклад, за ударами підопічні Хабі Алонсо переграли суперників 19:5, а за ударами у площину воріт — 5:3.

Вирішальною у цьому поєдинку стала реалізація моментів і невдала позиція Шика при ударі Адлі, через що VAR відмінив м'яч леверкузенців у першому таймі. Легендарний у минулому іспанський футболіст вперше програв на посаді тренера.

Порту обіграв німців вдруге поспіль і з шістьма очками вийшов на чисту другу сходинку у квартеті. Баєр із трьома — останній.

Баєр — Порту — 0:3

Голи: Галено, 6, Таремі, 53 (пен), 64 (пен)

Баєр: Градецькі — Коссуну (Тапсоба, 69), Та, Гінкап'є, Баккер — Арангіс, Демірбай — Адлі (Паулінью, 57), Діабі (Фосу-Менса, 88), Гадсон-Одої (Гложек, 69) — Шик

Порту: Діого Кошта — Жоау Маріу (Еванілсон, 46), Ф. Кардозо, Кармо, Заїду — Отавіу, Урібе (Фолха, 85), Еуштакіу (Т. Мартінес, 90+2), Пепе — Галено (Боржес, 85), Таремі (Лоудер, 90+2)

Попередження: Гінкап'є, Баккер, Паулінью — Консейсау (за межами поля), Жоау Маріу, Боржес

На 16 хвилині Демірбай (Баєр) не реалізував пенальті.

Зазначимо, що в іншому матчі группи Брюгге зіграв у нульову нічию з мадридським Атлетіко. Клуб Соболя і Яремчука вперше в історії пробився до плей-оф Ліги Чемпіонів.