Порту — Баєр 2:0 Відео голів та огляд матчу

Португальський Порту в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА не мав іншого виходу, окрім як перемагати леверкузенський Баєр в домашньому протистоянні та набирати перші очки в цьогорічній єврокубковій кампанії.
"Дракони" обмінялись незарахованими голами зі суперниками під час першого тайму, а незадовго до перерви Патрік Шик ще й не зміг реалізувати пенальті через сейв Діогу Кошти.
Португальський колектив до виконання своєї безпосередньої задачі приступив тільки в заключний відтинок гри, оформивши два забитих м’ячі, завдяки чому залишив останнє місце в квартеті.
Огляд матчу:
Порту — Баєр 2:0
Голи: Зайду, 69, Галено, 87.
На 45 хвилині Патрік Шик (Баєр) не забив пенальті (воротар).
Порту: Діогу Кошта — Венделл (Зайду, 63), Карму, Пепе, Жоау Маріу (Галено, 63) — Пепе Акіно, Урібе (Груїч, 83), Еуштакіу, Бруну Кошта (Отавіо, 46) — Таремі, Еванілсон (Мартінес, 71).
Баєр: Градецкі — Гінкап'є, Тапсоба, Та, Фрімпонг — Арангіс (Амірі, 79), Андріх (Демірбай, 72) — Гложек (Адлі, 72) — Діабі, Гадсон-Одої (Фосу-Менса, 86), Шик.
Попередження: Жоау Маріу, Урібе, Карму — Гінкап'є, Фрімпонг, Андріх.
Вилучення: Фрімпонг, 88 (друга жовта картка).
Джерело: MEGOGO.