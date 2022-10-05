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-
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Селтік
-
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-
11 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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Порту — Баєр 2:0 Відео голів та огляд матчу

05 жовтня 2022

Порту — Баєр, Getty Images

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Португальський Порту в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА не мав іншого виходу, окрім як перемагати леверкузенський Баєр в домашньому протистоянні та набирати перші очки в цьогорічній єврокубковій кампанії.

"Дракони" обмінялись незарахованими голами зі суперниками під час першого тайму, а незадовго до перерви Патрік Шик ще й не зміг реалізувати пенальті через сейв Діогу Кошти.

Португальський колектив до виконання своєї безпосередньої задачі приступив тільки в заключний відтинок гри, оформивши два забитих м’ячі, завдяки чому залишив останнє місце в квартеті.

Огляд матчу:

Порту — Баєр 2:0
Голи: Зайду, 69, Галено, 87.

На 45 хвилині Патрік Шик (Баєр) не забив пенальті (воротар).

Порту: Діогу Кошта — Венделл (Зайду, 63), Карму, Пепе, Жоау Маріу (Галено, 63) — Пепе Акіно, Урібе (Груїч, 83), Еуштакіу, Бруну Кошта (Отавіо, 46) — Таремі, Еванілсон (Мартінес, 71).

Баєр: Градецкі — Гінкап'є, Тапсоба, Та, Фрімпонг — Арангіс (Амірі, 79), Андріх (Демірбай, 72) — Гложек (Адлі, 72) — Діабі, Гадсон-Одої (Фосу-Менса, 86), Шик.

Попередження: Жоау Маріу, Урібе, Карму — Гінкап'є, Фрімпонг, Андріх.

Вилучення: Фрімпонг, 88 (друга жовта картка).

Джерело: MEGOGO.

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