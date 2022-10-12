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19:45
Динамо Загреб
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
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-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
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-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Аллегрі: Поразку Маккабі важко пояснити

12 жовтня 2022

Массиміліано Алегрі

Італійський фахівець вважає, що команда зіграла нижче свого рівня.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі прокоментував поразку від Маккабі Хайфа в Лізі чемпіонів — 0:2.

"Це важко пояснити, ми повинні тут мовчати. Ми зіграли нижче свого рівня, особливо це стосується бажання. Необхідно зберігати мовчання і працювати, щоб вибратися з цієї ситуації. Ми повернемося в Турин і чекатимемо на дербі (проти Торіно). Це наш обов'язок перед клубом, перед уболівальниками та перед самими собою", — цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.

Після 4-х турів у Юве 3 очки та 3-є місце у квартеті. Вони на 5 балів відстають від Бенфіки й ПСЖ. Крім того, туринці в 9-ти матчах Серії А набрали 13 пунктів та розташовуються на 8-ій сходинці. При цьому президент Юве  запевняє, що Аллегрі залишається головним тренером Ювентуса

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