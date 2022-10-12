Аллегрі: Поразку Маккабі важко пояснити

Італійський фахівець вважає, що команда зіграла нижче свого рівня.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі прокоментував поразку від Маккабі Хайфа в Лізі чемпіонів — 0:2.

"Це важко пояснити, ми повинні тут мовчати. Ми зіграли нижче свого рівня, особливо це стосується бажання. Необхідно зберігати мовчання і працювати, щоб вибратися з цієї ситуації. Ми повернемося в Турин і чекатимемо на дербі (проти Торіно). Це наш обов'язок перед клубом, перед уболівальниками та перед самими собою", — цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.

Після 4-х турів у Юве 3 очки та 3-є місце у квартеті. Вони на 5 балів відстають від Бенфіки й ПСЖ. Крім того, туринці в 9-ти матчах Серії А набрали 13 пунктів та розташовуються на 8-ій сходинці. При цьому президент Юве запевняє, що Аллегрі залишається головним тренером Ювентуса