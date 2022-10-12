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-
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-
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-
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-
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-
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Дель П'єро: У Ювентуса явні проблеми з психологією та фізикою

12 жовтня 2022

АЛЕССАНДРО ДЕЛЬ П'ЄРО. ФОТО GETTY IMAGES

Італієць вважає, що це непросто виправити.

Легенда Ювентуса Алессандро Дель П'єро прокоментував поразку команди в Лізі чемпіонів від Маккабі (0:2) та висловився щодо блідої гри й відсутності результату.

"Важко знайти якісь позитивні слова на адресу Ювентуса. Гості погано розпочали, залишали супернику вільні зони. У першому таймі Юве майже нічого не зробив, грав недостатньо агресивно, програвав усі єдиноборства. Вони постаралися додати, але до ладу не вийшло. У команди явні проблеми з психологією та фізикою, які не так просто вирішити", — цитує Дель П'єро офіційний сайт УЄФА.

Після 4-х турів у Юве 3 очки та 3-є місце у квартеті. Вони на 5 балів відстають від Бенфіки й ПСЖ. Крім того, туринці в 9-ти матчах Серії А набрали 13 пунктів та розташовуються на 8-ій сходинці. При цьому президент Юве  запевняє, що Аллегрі залишається головним тренером Ювентуса

Источник: Официальный сайт УЕФА

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