Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

Груповий етап поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА продовжується. Сьогодні, 12 жовтня, у рамках групи C увечері на нас чекають два протистояння: мюнхенська Баварія прийме зіграє в гостях у чеської Вікторії, а на каталонську Барселону очікує домашня зустріч із міланським Інтером.

№ Команда И В Н П З П О 1 Баварія 3 3 0 0 9 0 9 2 Інтер 3 2 0 1 3 2 6 3 Барселона 3 1 0 2 5 4 3 4 Вікторія Пльзень 3 0 0 3 1 12 0

Вікторія Пльзень — Баварія

Середа, 12 жовтня, 22:00. Дусан Арена, Пльзень. Головний арбітр — Бартош Франковські (Торунь, Польща). Пряма трансляція на MEGOGO

Цьогорічна кампанія групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА для мюнхенської Баварії видається аж напрочуд легкою. Дев’ять забитих голів, жодного пропущеного, три перемоги, дев’ять очок — з такими показниками просто не можливо бігти навипередки іншим учасникам квартету C, і вже найближчим часом мюнхенці матимуть можливість зняти майже всі питання щодо своєї присутності в раунді плей-оф навесні наступного року. Для цього Баварії потрібно зробити те, що вона вже тричі робили в своїй історії взаємин із чеською Вікторією — здобути перемогу.

Коли ці дві команди востаннє брали участь в одному квартеті, "Рекордмайстер" здобув упевнений успіх у першій грі з таким самим рахунком, як зробив це тиждень тому — 5:0, після чого завітав до Чехії вже з трохи меншою підсумковою перемогою (1:0). Тоді Баварія виграла групу в конкуренції проти Манчестер Сіті, який так само набрав 15 очок. Однак цього разу в суперниках незмінного чемпіона Німеччини останніх років уже більш цікаві колективи — міланський Інтер та каталонська Барселона вже отримали по одній поразці від мюнхенців у цьогорічній кампанії, тож існує велика ймовірність, що вони виявлять бажання здобути реванш.

Обіграти чеський колектив Баварії може завадити виключно вона сама, і не важливо при цьому, через потенційну недооцінку суперників, чи через занадто показові стратегічні рішення Юліана Нагельсманна прийде ця невдача. "Червона машина" минулими вихідними втратила перемогу над дортмундською Боруссією в чемпіонаті (2:2), хоча трьох очок потребувала як ніколи раніше, тоді як суперники переграли Млада Болеслав (2:0). Завдяки чому зміцнили свої позиції в турнірній таблиці.

За версією букмекерських компаній, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1,20, тоді як потенційний успіх Вікторії оцінюється показником 14,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,40.

Орієнтовні склади

Вікторія Пльзень: Тврдон — Голік, Гейда, Ємелка, Гавел — Калвах, Н’Діає — Копіц, Влканова, Москера — Хори.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Павар, Упамекано, Мазрауї — Горецка, Забітцер — Сане, Мюллер, Мане — Чупо-Мотінг.

Не зіграють: Дедич, Каша, Ржезнік, Сікора — Гнабрі, де Лігт, Девіс, Ернандес, Мусіала, Ноєр, Сарр.

Поточна форма

Останні зустрічі між командами:

прогноз 0:3

Барселона — Інтер

Середа, 12 жовтня, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Шимпон Марциняк (Плоцк, Польща).

Розширений анонс матчу Барселона — Інтер можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штегена — Роберто, Піке, Гарсія, Алонсо — Гаві, Бускетс, Педрі — Дембеле, Левандовські, Фаті.

Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Травмовані: Араухо, Бельєрін, Депай, Кесс’є, Крістенсен, Кунде — Брозович, Далберт, Кордас, Корреа, Лукаку.