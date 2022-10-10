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-
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-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
11 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
12 жовтня
22:00
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Пьолі: Маємо показати, що поразка в Лондоні була епізодом, а не закономірністю

10 жовтня 2022

Стефано Пьолі, офіційний сайт УЄФА

Слова коуча Мілана перед матчем Ліги чемпіонів.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі висловився напередодні матчу з Челсі у Лізі чемпіонів.

"Ми маємо показати, що поразка в Лондоні була епізодом, а не закономірністю. Ми дуже розчаровані своєю грою на Стемфорд Брідж. Потрібно винести уроки зі своїх помилок і допускати їх менше.

Мілан не може жити у сумнівах та коливаннях, гравці на полі мають показувати футбол відповідного рівня. Нам нема чого боятися. Завтра черговий матч, і ми маємо намагатися зіграти на своєму рівні", — сказав Пьолі.

Нагадаємо, минулого тижня "россонері" поступилися 0:3. Матч Мілан — Челсі відбудеться 11 жовтня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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