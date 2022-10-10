Пьолі: Маємо показати, що поразка в Лондоні була епізодом, а не закономірністю

Слова коуча Мілана перед матчем Ліги чемпіонів.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі висловився напередодні матчу з Челсі у Лізі чемпіонів.

"Ми маємо показати, що поразка в Лондоні була епізодом, а не закономірністю. Ми дуже розчаровані своєю грою на Стемфорд Брідж. Потрібно винести уроки зі своїх помилок і допускати їх менше.

Мілан не може жити у сумнівах та коливаннях, гравці на полі мають показувати футбол відповідного рівня. Нам нема чого боятися. Завтра черговий матч, і ми маємо намагатися зіграти на своєму рівні", — сказав Пьолі.

Нагадаємо, минулого тижня "россонері" поступилися 0:3. Матч Мілан — Челсі відбудеться 11 жовтня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.