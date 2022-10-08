ПСЖ вимагає від УЄФА розслідування щодо сексуальних домагань стюардів до вболівальників під час матчу проти Бенфіки

У Парижі обурені організацією матчу Ліги чемпіонів.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен у гостьовому поєдинку проти лісабонської Бенфіки не зміг здобути перемогу та одноосібно очолити групу (1:1).

Бенфіка — ПСЖ 1:1 Відео голів та огляд матчу

Однак навряд чи всім уболівальникам "червоно-синіх" запам’ятався би виїзд до столиці Португалії, навіть не зважаючи на підсумковий результат зустрічі.

Як повідомляє французька преса, численні фанати ПСЖ заявили про неприпустиму поведінку стюардів під час обшуків на вході до стадіону Да Луж.

Наприклад, Член групування Collectif Ultra Paris (CUP) Поль-Генрі Штрассер (псевдонім Пауло) навіть звинуватив стюарда в навмисному торканні його геніталій.

"Стюард підійшов до мене, відтягнув мої шорти і почав піднімати боксери. Він тримав руки в моїх шортах і обмацував мої геніталії. У мене досі тремтить голос.

На жіночій стороні відбувалось було те ж саме: із руками в бюстгальтерах і стрінгах, торкання геніталій. Це сталось, і я хотів би, щоб це повідомлення почули всі", — заявив фанат.

Ще одна вболівальниця на ім’я Едіт також розповіла пресі власну історію візиту на стадіон Бенфіки:

"Ми підійшли до зони, де проводили обшук, і це був момент, який мене найбільше вразив. Я — фанатка, яка часто їздить на матчі Ліги чемпіонів, але це було дійсно принизливо.

Я спочатку не відреагувала, подумала, що обшук, це нормально, просто зайшло трохи далі, аніж зазвичай. Через деякий час мені стало незручно, наче щось іде не так".

ПСЖ на офіційному рівні відреагував на коментарі фанатів та звернувся до УЕФА з проханням щодо розслідування інциденту.

Бенфіка, у свою чергу, виступила з короткою заявою з цього приводу: "Обшуки вболівальників ПСЖ проводилися під наглядом поліції, і жодних порушень не було зафіксовано".