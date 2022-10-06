Бенфіка — ПСЖ 1:1 Відео голів та огляд матчу

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Протистояння лідерів квартету H Ліги чемпіонів УЄФА напередодні відбулось на полі лісабонського Да Луж.

Бенфіка перспективно почала домашню зустрічі, проте пропустила першою за підсумком результативного пострілу Ліонеля Мессі.

Однак ще до перерви "орлам" удалось провести м’яч у відповідь, а голом у власних воротах розписався Данілу.

Після перерви перевага Парі Сен-Жермен на м’ячі відчутно збільшилась, однак за кількістю гольових моментів у власному виконанні футболісти Крістофа Галт’є так і не змогли віднайти перемогу.

Огляд матчу:

Бенфіка — ПСЖ 1:1

Голи: Данілу (АГ), 41 — Мессі, 22

Бенфіка: Влаходімос — Ба, Сілва, Отаменді, Грімальдо — Енцо (Аурснес, 78), Флорентіну, Нерес, Маріу, Рафа Сілва — Рамуш (Дракслер, 78).

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Данілу, Мендеш (Бернат, 67), Хакімі — Верратті, Вітінья — Мессі, Мбаппе, Неймар.

Попередження: Енцо, Рамуш — Руїс, Неймар, Верратті.

Джерело: MEGOGO.