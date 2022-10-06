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-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
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22:00
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Андре Сілву визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

06 жовтня 2022

Андре Сілва, Getty Images

Португальський форвард відзначився дублем та гольовою передачею у матчі проти Селтіка.

Нападника Лейпцига Андре Сілву було визнано найкращим гравцем третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У матчі проти шотландського Селтіка (3:1) 26-річний португалець відзначився дублем та однією результативною передачею.

У боротьбі за нагороду Сілва випередив Анхеля Ді Марію (Ювентус), Джуда Беллінгема (Боруссія Д) та Джованні Ді Лоренцо (Наполі).

Після трьох турів Лейпциг посідає третє місце у групі F, набравши три очки. Попереду Реал та Шахтар, які мають по 9 та 4 бали відповідно, а у Селтіка – 1 очко.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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