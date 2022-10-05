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-
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-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
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-
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Лаутаро: Перемога над Барселоною здобута всім серцем

05 жовтня 2022

Андре Онана і Лаутаро Мартінес, офіційний сайт УЄФА

Аргентинський форвард Інтера — про звитягу над Барсою у Лізі чемпіонів.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував перемогу над Барселоною у Лізі чемпіонів (1:0).

"З цією перемогою і таким командним духом ми сподіваємося все почати заново. Ця перемога здобута особистісним внеском, усім серцем. Я задоволений зробленою нами роботою, навіть коли немає віддачі у вигляді результату. Сьогодні ми в потрібний момент забили та виграли у важливому матчі!

Сьогоднішній вечір — особливий, оскільки нам потрібна була ця перемога. Від того, як ми її здобули, насолоджуємося ще більше. Ми мали період, у якому не було результату. Сьогодні ми потребували перемоги, і ось вона. З цього моменту все зміниться", — цитує Лаутаро офіційний сайт УЄФА з посиланням на Inter TV.

Після 3-х турів Баварія лідирує у підгрупі, Інтер на 2-ій сходинці, Барселона опустилася на 3-є місце, а Вікторія пасе задніх. У наступному турі Барселона прийматиме Інтер, а Баварія відправиться в Чехію на поєдинок з Вікторією.

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