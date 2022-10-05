Лаутаро: Перемога над Барселоною здобута всім серцем

Аргентинський форвард Інтера — про звитягу над Барсою у Лізі чемпіонів.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував перемогу над Барселоною у Лізі чемпіонів (1:0).

"З цією перемогою і таким командним духом ми сподіваємося все почати заново. Ця перемога здобута особистісним внеском, усім серцем. Я задоволений зробленою нами роботою, навіть коли немає віддачі у вигляді результату. Сьогодні ми в потрібний момент забили та виграли у важливому матчі!

Сьогоднішній вечір — особливий, оскільки нам потрібна була ця перемога. Від того, як ми її здобули, насолоджуємося ще більше. Ми мали період, у якому не було результату. Сьогодні ми потребували перемоги, і ось вона. З цього моменту все зміниться", — цитує Лаутаро офіційний сайт УЄФА з посиланням на Inter TV.

Після 3-х турів Баварія лідирує у підгрупі, Інтер на 2-ій сходинці, Барселона опустилася на 3-є місце, а Вікторія пасе задніх. У наступному турі Барселона прийматиме Інтер, а Баварія відправиться в Чехію на поєдинок з Вікторією.