Сімеоне: Атлетіко має зберігати спокій, в нас є ще три матчі, щоб змінити цю ситуацію

Головний тренер мадридців прокоментував сенсаційну поразку від Брюгге.

Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне прокоментував сенсаційну поразку від Брюгге.

Нагадаємо, що мадридці програли бельгійцям 0:2 та помітно погіршили свої шанси на вихід до 1/8 фіналу.

"Це був непоганий матч. У першому таймі ми контролювали гру та створили кілька небезпечних моментів, але суперник реалізував свій шанс і вийшов уперед. У нас ще є поєдинки, ми повинні зберігати спокій, не хвилюватись та готуватися до наступних ігор. Все можливо.

Кожен матч Ліги чемпіонів – це фінал. У нашій грі були позитивні моменти, але ми маємо забивати. Не можна здаватися після нереалізованого пенальті. Ми маємо продовжувати роботу. Ще є можливість виправити ситуацію".