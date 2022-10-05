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-
Челсі
-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Сімеоне: Атлетіко має зберігати спокій, в нас є ще три матчі, щоб змінити цю ситуацію

05 жовтня 2022

Дієго Сімеоне

Головний тренер мадридців прокоментував сенсаційну поразку від Брюгге.

Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне прокоментував сенсаційну поразку від Брюгге.

Нагадаємо, що мадридці програли бельгійцям 0:2 та помітно погіршили свої шанси на вихід до 1/8 фіналу.

"Це був непоганий матч. У першому таймі ми контролювали гру та створили кілька небезпечних моментів, але суперник реалізував свій шанс і вийшов уперед. У нас ще є поєдинки, ми повинні зберігати спокій, не хвилюватись та готуватися до наступних ігор. Все можливо.

Кожен матч Ліги чемпіонів – це фінал. У нашій грі були позитивні моменти, але ми маємо забивати. Не можна здаватися після нереалізованого пенальті. Ми маємо продовжувати роботу. Ще є можливість виправити ситуацію".

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